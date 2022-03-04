Tre le manifestazioni pubbliche. Il via domani 5 marzo, con la messa in diretta su LaCTV, presieduta dal vescovo nella Villa della Gioia di Natuzza Evolo

Mileto si mobilita a favore della pace in Ucraina e nel mondo in genere. Nei prossimi giorni saranno tre le manifestazioni ufficiali organizzate in tal senso sul territorio comunale. Si partirà domani 5 marzo alle 16, con la Santa messa di preghiera unitaria per la pace e di avvio del periodo di Quaresima, presieduta all’aperto dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, sul sagrato della chiesa della Villa della Gioia di Paravati. La celebrazione eucaristica – nel luogo simbolo del carisma della Serva di Dio Natuzza Evolo – sarà trasmessa in diretta su LaCTv, canale 19 del digitale terrestre, e in streaming sui canali social dell’emittente. [continua sotto]

Il giorno dopo, domenica 6 marzo, la serie di eventi a sostegno della pace proseguirà con la Marcia civile programmata a Mileto alla presenza delle locali Istituzioni politiche e religiose. In questo caso il raduno è previsto alle 18 in piazza Badia, adiacente alla chiesa parrocchiale San Benedetto-Santissima Trinità. Nell’occasione si raccoglieranno beni sanitari di prima necessità che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano provvederà a far recapitare alle popolazioni ucraine, vittime dell’invasione da parte della Russia.



La terza e ultima manifestazione pubblica per gridare il netto no alla guerra e alla violenza sarà promossa martedì 8 marzo dalla locale sede associata dell’Istituto tecnico economico “Galileo Galilei” di Vibo Valentia. Anche in questo caso si tratterà di una Marcia per la Pace che, a partire dalle 10.30, vedrà professori e studenti sfilare in corteo lungo la cittadina normanna, per giungere nella centrale piazza Pio XII. La partenza è prevista dal rione Calabrò, dall’esterno dell’edificio che ospita l’Istituto scolastico. Dalla mattinata di oggi, tra l’altro, uno striscione inneggiante alla pace campeggia sulla balconata della sede municipale di Palazzo dei normanni.