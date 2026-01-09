Il sindaco Enzo Romeo consegna una targa ed esalta la lunga vita della concittadina che ha attraversato la Seconda guerra mondiale: un secolo di storia personale diventata patrimonio collettivo
Cento anni di vita racchiusi in uno sguardo che racconta la storia di un’intera comunità. Longobardi di Vibo Valentia ha vissuto una giornata intensa e carica di emozione celebrando il centesimo compleanno di Raffaela Cutuli, donna simbolo di sacrificio, amore e radicamento alla propria terra.
Nata il 5 gennaio 1926 e cresciuta in Contrada Soriani, dove ha sempre vissuto, Raffaela Cutuli ha attraversato le pagine più difficili della storia, affrontando con forza e dignità gli anni della Seconda Guerra Mondiale. La sua è stata una vita semplice e autentica, scandita dal lavoro nei campi, dal rispetto per la terra e da un profondo senso del dovere verso la famiglia.
Accanto al marito Giuseppe Palamara, commerciante di frutta, ha costruito una famiglia fondata su valori solidi e duraturi. Madre dell’unico figlio Natale, oggi architetto, Raffaela ha conosciuto la gioia immensa di diventare nonna di Giuseppe e Raffaella e bisnonna di Natale e Aurora, testimoni viventi di un amore che attraversa le generazioni.
La comunità di Longobardi si è raccolta attorno a lei in un abbraccio corale fatto di affetto, riconoscenza e memoria condivisa. Un momento di festa, ma anche di profonda riflessione, alla presenza del figlio Natale e della nuora Maria, di tutti gli altri familiari, amici e conoscenti che hanno voluto rendere omaggio a una donna che incarna l’anima più autentica del territorio.
A nome dell’intera città, il sindaco Vincenzo Romeo ha consegnato a Raffaela Cutuli una targa celebrativa, segno tangibile di gratitudine per un secolo di vita vissuta con umiltà, forza e dedizione. Un riconoscimento non solo anagrafico, ma umano e morale, che celebra una storia personale divenuta patrimonio collettivo. Cento anni che non sono soltanto un traguardo, ma un’eredità di valori da custodire e tramandare.