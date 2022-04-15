Dopo due anni di stop, a centinaia si sono ritrovati nel piazzale della chiesa del Rosario da dove è partito l’itinerario della processione

Vibo Valentia celebra il Venerdì Santo con la processione di Cristo morto e le vare. Dopo due anni di stop, in città torna il suggestivo momento di preghiera. [Continua in basso]

A centinaia si sono ritrovati nel piazzale della chiesa del Rosario da dove è partito l’itinerario della processione. Sei le statue di Gesù, tutte settecentesche, che rappresentano i momenti salienti della passione e morte di Cristo. Il corteo, che si snoda nelle diverse vie della città, è composto anche dalle statue della Madonna Addolorata e San Giovanni. Una processione storica e particolarmente sentita a Vibo Valentia, da sempre seguita da migliaia di fedeli.