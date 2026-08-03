Obiettivo semplificare la vita ai cittadini e abbattere i costi. Gli assessori Soriano e Santoro: «Servizio moderno, accessibile e intuitivo»

«Il Comune di Vibo Valentia, pienamente consapevole del crescente peso economico che le famiglie sostengono per l’accesso all’istruzione e alle attività educative, ha scelto di adottare Giraskuola come strumento stabile di supporto al territorio». Lo fa sapere l’amministrazione comunale, che spiega come la decisione si inserisca «in una visione amministrativa chiara: intervenire in modo concreto sulle fragilità quotidiane delle famiglie, garantendo al tempo stesso pari opportunità e sostenibilità. Giraskuola rappresenta una soluzione già completa e strutturata, pensata per accompagnare il percorso educativo degli studenti in tutte le sue fasi».

Non solo scuola, ma un sistema integrato che mette in relazione bisogni scolastici, educativi e sociali lungo l’intero percorso formativo. All’interno di questo modello trovano spazio non soltanto i materiali scolastici, ma anche ambiti legati alla formazione universitaria, alla cultura, alla creatività, alla musica, al digitale e alla lettura. Sono inoltre inclusi sport, attività educative, gite scolastiche e centri estivi, con particolare attenzione ai bisogni educativi speciali (BES), per garantire accessibilità e pari opportunità.

«L'adesione a Giraskuola rappresenta per la nostra amministrazione un passo strategico fondamentale», dichiarano congiuntamente l’assessore alla Pubblica istruzione, Stefano Soriano, e l’assessore all’Innovazione Tecnologica, Luisa Santoro. «Grazie a questo strumento creiamo una sinergia perfetta tra la valorizzazione delle opportunità culturali ed educative e la transizione digitale dei servizi al cittadino. Vogliamo offrire alle famiglie di Vibo Valentia una piattaforma moderna, accessibile e intuitiva, in grado di semplificare la vita quotidiana, abbattere i costi relativi al percorso scolastico e formativo dei figli e stimolare la partecipazione attiva di tutta la comunità a un ecosistema educativo sempre più inclusivo e all'avanguardia».

Tutte le info su https://www.giraskuola.it/comuneAderente/Details/ViboValentia.