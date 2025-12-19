Monterosso Calabro si appresta a vivere una delle serate più attese del periodo natalizio con la IX Edizione del Concerto di Natale “Gaudete”, in programma sabato 20 dicembre 2025 alle ore 18.30 presso il Teatro Comunale. Un appuntamento ormai consolidato, capace di coniugare musica, spiritualità e identità culturale, richiamando ogni anno un pubblico sempre numeroso e partecipe.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Familia De Rubro Monte, realtà attiva da anni nella valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, che con questa rassegna natalizia ha saputo costruire nel tempo un percorso artistico di alto profilo. Il Concerto di Natale rappresenta infatti non solo un evento musicale, ma un momento di incontro e condivisione per l’intera comunità monterossina.

Protagonista della serata sarà il Coro Polifonico Maria SS. del Soccorso, chiamato a guidare il pubblico in un itinerario sonoro ispirato al tema della gioia, racchiuso nel titolo stesso del concerto: Gaudete, “Rallegratevi”. Un’esortazione antica, profondamente legata alla tradizione liturgica dell’Avvento, che attraverso il canto corale e la polifonia trova una forma espressiva intensa e coinvolgente.

Il repertorio proposto si annuncia ricco di suggestioni, capace di intrecciare tradizione e spiritualità in un dialogo armonico tra le voci. La musica diventa così linguaggio universale, in grado di parlare direttamente all’animo degli ascoltatori e di evocare valori quali la speranza, la pace e la condivisione. In questo contesto, il coro non è soltanto esecutore, ma simbolo di una comunità che si riconosce e si ritrova attraverso l’arte.

Giunta alla nona edizione, la rassegna natalizia dell’Associazione Familia De Rubro Monte si conferma come una delle iniziative culturali più significative del territorio. Negli anni ha ospitato cori, ensemble e musicisti di valore, contribuendo a rendere il Natale un tempo non solo di festa, ma anche di riflessione e di bellezza condivisa, rafforzando il legame tra cultura e territorio.