C’è anche il Distretto del Cibo del territorio rurale vibonese tra i protagonisti del ricco cartellone di “Spilinga ‘Nduja festival”, in programma dal 3 all’8 agosto nel centro vibonese reso famoso dal suo prodotto più identitario, che culminerà con l’attesissima 50esima edizione della Sagra della ‘Nduja di Spilinga, autentica bandiera gastronomica della Calabria nel mondo.

Proprio per celebrare l’iconico salume spalmabile, il Distretto del Cibo del territorio rurale vibonese, in collaborazione con il Comune di Spilinga, promuove, giovedì 6 agosto, l’evento “La ‘Nduja, simbolo della Calabria nel mondo”: un talk & cooking show all’insegna del claim ufficiale “Il territorio che nutre”.

Sul palco prenderanno posto autorevoli ospiti e astri nascenti del panorama gastronomico nazionale come la chef freelance Federica Di Lieto, già concorrente di Masterchef Italia, che eseguirà il cooking show.

Nel dettaglio l’evento, presentato dalla giornalista Anna Aloi, nella parte dedicata al talk, dopo i saluti del sindaco di Spilinga Enzo Marasco, vedrà la partecipazione della presidente del Distretto del Cibo del territorio rurale vibonese, Luisa Caronte, affiancata dal vicepresidente e produttore di ‘Nduja di Spilinga Giuseppe Porcelli, del presidente del Gal Terre vibonesi, Vitaliano Papillo, di Pasquale Pugliese, in rappresentanza del Consorzio della ‘Nduja di Spilinga, e del maestro orafo Gerardo Sacco che, nell’occasione, riceverà uno speciale riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale per la sua decennale amicizia e collaborazione con la comunità spilingese.

Al centro del dibattito, ovviamente, la ‘Nduja di Spilinga: dalle origini contadine all’inarrestabile ascesa e diffusione mondiale, fino alla sua straordinaria capacità di adattarsi all’evoluzione della cucina contemporanea e approdare perfino nei menù di ristoranti stellati in giro per il mondo.

Una partecipazione non casuale quella del Distretto del Cibo del Territorio rurale vibonese, partner di Spilinga ‘Nduja festival per tutta la durata della manifestazione, che testimonia la rinnovata attenzione verso il territorio, le sue migliori produzioni e i suoi eventi più rappresentativi, nel solco dello slancio che la nuova governance ha impresso all’azione dell’agenzia di sviluppo territoriale.

Appuntamento da non perdere, dunque, per tutti gli appassionati del gusto piccante e inconfondibile della ‘Nduja di Spilinga. Start: il 6 agosto alle ore 19.30 in piazza Italia.