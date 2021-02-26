Previsto un incontro con Anna Maria Rosano ed il suo legale per portare loro la solidarietà umana e personale dopo la riapertura delle indagini sulla tragedia consumatasi a Stefanaconi il 23 novembre 2019

Luigi De Magistris e tutto il movimento “DeMa Calabria” si stringono attorno ad Anna Maria Rosano, vedova di Nicola Arcella, tragicamente deceduto a Stefanaconi per cause ancora da accertare nel novembre del 2019. “Nicola Arcella era un militante comunista, nativo di Stefanaconi dove aveva ricoperto anche la carica di vice sindaco, da sempre attivamente impegnato in politica, militò da ultimo nel movimento “DeMa” e, sempre attivo nel sindacato a tutela dei diritti delle lavoratrici e di lavoratori, in modo particolare verso i precari. Il suo attivismo – ricordano Luigi De Magistris e Michele Conia, responsabile DeMa per il Mezzogiorno – si interruppe tragicamente nel novembre del 2019, per un’ipotesi che la Procura della Repubblica di Vibo Valentia aveva inquadrato nell’ambito dell’istigazione al suicidio, con autori ignoti, e per la quale aveva avanzato richiesta di archiviazione delle indagini. La richiesta di archiviazione è stata strenuamente opposta dalla moglie di Nicola Arcella, assistita dal suo legale, l’avvocato Pietro Naso, ed è scaturita nel rigetto della richiesta di archiviazione e nella fissazione dell’udienza in camera di consiglio, innanzi al gip, nella quale verranno vagliate le ipotesi investigative proposte dalla difesa.

Si spera vivamente che la sinergia tra le parti processuali, tutte, possa condurre a vagliare con attenta circospezione le ulteriori intuizioni che, dal vaglio del fascicolo investigativo, la parte opponente ha posto alla valutazione del gip. Luigi de Magistris ed una delegazione di DeMa Calabria, incontreranno, nei prossimi giorni, Anna Maria Rosano ed il suo legale per portare la solidarietà umana e personale e la totale disponibilità a supportare ogni azione che possa dare giustizia e verità su questa triste vicenda”.

