Il diciassettenne attore di Vibo Valentia, con all’attivo quattro film e diversi cortometraggi, interpreta Dante in “Il migliore dei mali” e continua a costruire un percorso artistico promettente

Matteo Ferrara, 17 anni, giovane attore di Vibo Valentia, sarà ospite dell’edizione 2025 del Reggio Film Festival con il suo secondo film da protagonista, Il migliore dei mali. Il lungometraggio, prodotto da Solaria Film con il sostegno di Minerva Pictures, Rai Cinema e Calabria Film Commission, è diretto da Violetta Rovetto ed è uscito a marzo nelle sale cinematografiche italiane. Nel film Matteo interpreta Dante, confermando il suo talento e la capacità di affrontare ruoli complessi nonostante la giovane età.

Il Reggio Calabria FilmFest, nato nel 2004 e organizzato dall’Associazione Artistico Culturale Eventi, con il supporto della Fondazione Calabria Film Commission, del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana e di altri enti, rappresenta un punto di riferimento per la promozione di prodotti audiovisivi e culturali dell’Area dello Stretto di Messina e per il Made in Italy nel panorama cinematografico nazionale.

La carriera di Matteo Ferrara, sebbene ancora giovanissima, è già ricca e intensa. Umiltà, caparbietà, passione e determinazione sono alla base del suo percorso artistico, iniziato con diversi cortometraggi e consolidato con quattro lungometraggi:

Eravamo bambini (Minerva Pictures/Wildside-Vision Distribution, 2023), presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella città – Panorama Italia; Matteo interpreta Peppino da giovane.

Il migliore dei mali (Solaria Film-Minerva Pictures-ArsMedia, 2024), thriller in sala cinematografica, nel ruolo di Dante, protagonista.

La buona stella (Paypermoon Italia – RAI Fiction, serie TV thriller drammatica), regia di Luca Brignone.

Impossible (Image & Compagnie, Francia, 2025), nel ruolo di Armando da giovane, girato interamente in Francia sotto la regia di Emmanuel Finkiel, esperienza che ha arricchito ulteriormente il giovane attore.

La partecipazione al Reggio Film Festival 2025 per Il migliore dei mali rappresenta un ulteriore traguardo nella sua crescita artistica, confermando il talento emergente della nuova generazione del cinema italiano.