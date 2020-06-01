Il kit utile a prevenire il contagio da coronavirus consegnato nei locali dell’Azienda sanitaria provinciale

Una delegazione del Kiwanis Club, costituita dal luogotenente della divisione Calabria 12 Magna Grecia, Basilio Valente, dal presidente Francesco Sicari e dal segretario Riccardo Celano ha consegnato nei locali dell’Asp di Vibo Valentia al dipendente Pino Dignitoso, in veste di rappresentante del dott. Alfonso Luciano (responsabile del personale sanitario del nuovo complesso penitenziario di Vibo Valentia), un kit di visiere che prevengono il contagio da coronavirus.



Il service è stato ideato da Bruno Risoleo, neuropsichiatria infantile, socio del Kiwanis. Il presidente Franco Sicari, nel corso del suo intervento, ha sottolineato il carattere sociale dell’iniziativa kiwaniana tesa alla salvaguardia della comunità del complesso penitenziario locale.