Si alterneranno, sulla terrazza dell’antico maniero della città napitina, tre scrittori calabresi

Il Premio Caccuri, l’evento letterario più importante nel panorama nazionale, per quanto riguarda la saggistica, venerdì, 2 settembre, arriva a Pizzo con una serata di forte impatto culturale e sociale. Si alterneranno, sulla terrazza del Castello, tre scrittori calabresi con tre grandi storie da raccontare: La giornalista Rai Gabriella d’Atri con il suo libro “La ribellione di Michele Albanese”, testimone di un giornalismo che non si piega alla criminalità; Filippo Veltri con il saggio “Quando c’era la politica”, indagine sulla vita politica degli ultimi trent’anni come punto di partenza per ragionare sull’epoca contemporanea; Giuseppe Gervasi con “Dietro la porta ho atteso il tuo respiro”, emozionante percorso in quello che rappresenta un personale viaggio della speranza per le cure sanitarie. Una intensa serata legata al progetto che Adolfo Barone, Olimpio Talarico e Roberto De Candia stanno portando avanti da tempo con il Premio Caccuri: «Promuovere la cultura calabrese in un periodo di straordinari successi per la letteratura della nostra regione». La serata prevede la partecipazione dei relatori: Emanuele Bertucci, editore, Antonio Chieffallo, giornalista, Elisa Chiriano, conduttrice Radio Ciak e si concluderà con le abili performance teatrali di Daniel Cundari.