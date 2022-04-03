Il docente dirige inoltre un gruppo di ricerca per lo sviluppo dell’energia eolica off-shore e delle energie rinnovabili marine

Il professore Domenico Borrello, figlio di Stefano e Giuseppina Scopacasa, originario di Vibo Valentia, ricopre da ieri la prestigiosa posizione di docente ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università “La Sapienza” di Roma nel settore Sistemi per l’Energia e l’Ambiente. Il docente è anche presidente dell’associazione ”OWEMES ONLUS”, dedita alla promozione delle fonti energetiche marine nel Mediterraneo, nonché responsabile scientifico del gruppo di ricerca dedicato alla simulazione del funzionamento di Wave Energy Converter. L’associazione è stata creata per promuovere lo studio e lo sviluppo delle tecnologie eoliche off-shore e delle energie rinnovabili marine in generale, nonché la produzione di energia derivante dalle suddette fonti e i temi socio-economici connessi. [Continua in basso]

Le aree d’interesse del prof Borrello consistono nella progettazione e impiantistica di sistemi energetici alimentati da biomasse, fonti marine (eolico off-shore; moto ondoso), concentratori solari.

Tra le competenze del suo corposo curriculum si evidenzia, inoltre, l’attività di revisione e valutazione di progetti di ricerca per Unione Europea, governi di Romania e Repubblica Ceca, Regione Lombardia e Calabria. Oltre agli innumerevoli interventi apparsi sulle riviste internazionali, il prof Borrello è anche organizzatore di conferenze internazionali in qualità di chairman, nonché membro di numerose associazioni nazionali e internazionali.



Da sottolineare il workshop organizzato a Roma dall’associazione “Owemes” nello scorso mese di dicembre dal titolo “Off-shore Wind Energy: la prospettiva italiana”, evento che ha riscosso notevole interesse da parte di produttori, enti regolatori, enti di ricerca e associazioni ambientaliste operanti in questo specifico settore. Un tema diventato ancora più attuale in seguito al conflitto russo-ucraino, in un momento storico che potrebbe rappresentare una svolta per la ricerca di fonti energetiche alternativa al gas e al petrolio, un’esigenza non più procrastinabile.