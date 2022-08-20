L’evento benefico si è svolto nell’area antistante l’ex centro giubilare. I numerosi partecipanti hanno potuto “gustare” musica dal vivo e panini farciti

Musica dal vivo, con tanto di tributo a Bruce Springsteen. Occasione propizia per ritrovarsi insieme, per attestare con forza di esserci e per gustare dei prelibati panini e delle deliziose crepes alla nutella. Il tutto, “condito” dal gusto di aver nel tuo piccolo contribuito a rafforzare l’assistenza e la ricerca sulla sclerosi multipla e a promuovere le opere di bene. Questi, in breve, i contenuti della bella e partecipata iniziativa messa in campo a Ionadi dalla sezione provinciale dell’Aism e dalla Nuova associazione Fatima. Teatro dell’evento, l’area antistante l’ex centro giubilare. Il ricavato della serata, patrocinata dall’Amministrazione comunale, è stato devoluto in beneficenza ad entrambe le realtà di terzo settore. Protagonista dell’apprezzato spettacolo musicale, dedicato al mitico “The Boss”, è stata la brava cover band “Hungry Hearts”. (Continua in basso)

All’opera, per quanto riguarda invece l’aspetto prettamente culinario, decine di giovani volontari, tra cui i nuovi ragazzi del Servizio civile che per un anno opereranno all’interno delle due associazioni, cinque in Aism e quattro in “NaF”. La prima realtà di terzo settore opera sul territorio provinciale informando sullo stato della ricerca, ma anche dando supporto concreto, dal punto di vista psicologico, logistico, medico e del rapporto con le istituzioni, alle persone alle prese con la sclerosi multipla. Tra le attività, i gruppi di lavoro e il supporto all’autonomia, i progetti di contatto e di relazione e le azioni Advocacy. Nuova associazione Fatima, invece, opera sul territorio comunale con l’obiettivo di dare sostegno alle persone disabili e alle loro famiglie e di favorire l’inclusione sociale e la partecipazione attiva.

Palpabile la soddisfazione del presidente della sezione Aism Salvatore Lico e dei vertici di NaF, i quali nell’occasione ringraziano gli sponsor della manifestazione (UnipolSai, Autoscuola Russo, Sposa Fashion, Allianz, Amaro 05, Tabaccheria Caprino, Farmacenter, Multimed, Tabaccheria Dea bendata e Autoscuola Cambareri) per il supporto dato alla buona riuscita dell’evento.