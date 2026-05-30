Si è concluso il percorso istituzionale intrapreso nel 2022 dall'amministrazione comunale di Jonadi per rimettere a posto la toponomastica dell'Ente territoriale alle porte di Vibo Valentia. Un traguardo festeggiato con tutti gli onori nel corso di un'apposita cerimonia svoltasi nella sala conferenze "Nilde Iotti", non a caso dal titolo " Ionadi torna Jonadi ". «Quella che oggi celebriamo - ha dichiarato nel corso dell'incontro il sindaco Fabio Signoretta - non è soltanto la correzione di una denominazione amministrativa, ma il recupero di una parte importante della nostra identità . Dietro una lettera ci sono la storia, le radici e il senso di appartenenza di un'intera comunità. Jonadi non ha mai smesso di chiamarsi Jonadi nel cuore dei suoi cittadini e oggi questo principio trova pieno riconoscimento anche sul piano istituzionale». Il primo cittadino, a nome di tutta l'amministrazione comunale, ha poi voluto esprimere il proprio ringraziamento « a tutte le istituzioni che hanno contribuito alla positiva conclusione dell'iter ea quanti hanno partecipato a questa giornata che resterà nella storia della comunità».

All'evento hanno preso parte, tra gli altri, il sottosegretario all'Interno , Wanda Ferro, il prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, il vicepresidente della Provincia di Vibo Valentia, Domenico Console, il questore , Rodolfo Ruperti, il comandante provinciale dell' Arma dei Carabinieri , Antonio Parillo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza , Eugenio Bua. Tra i presenti, anche numerosi amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, studenti e cittadini. Nel corso degli interventi in sala è stato ripercorso l'iter amministrativo e istituzionale che ha consentito di ottenere il chiarimento definitivo sulla denominazione storica del Comune, da parte degli enti competenti. Tra i contributi in sala, quelli di monsignor Gaetano Currà, sacerdote, studioso e scrittore locale soffermatosi sulle origini storiche e culturali del toponimo Jonadi, e del già sindaco Nazzareno Fialà, il quale nel corso di un suo precedente mandato ha conferito la cittadinanza onoraria di Jonadi all'onorevole Wanda Ferro.