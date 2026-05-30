La conclusione positiva dell'iter istituzionale intrapreso nel 2022 è stata celebrata con tutti gli onori in un incontro promosso nella sala Nilde Iotti
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Si è concluso il percorso istituzionale intrapreso nel 2022 dall'amministrazione comunale di Jonadi per rimettere a posto la toponomastica dell'Ente territoriale alle porte di Vibo Valentia. Un traguardo festeggiato con tutti gli onori nel corso di un'apposita cerimonia svoltasi nella sala conferenze "Nilde Iotti", non a caso dal titolo "Ionadi torna Jonadi". «Quella che oggi celebriamo - ha dichiarato nel corso dell'incontro il sindaco Fabio Signoretta - non è soltanto la correzione di una denominazione amministrativa, ma il recupero di una parte importante della nostra identità . Dietro una lettera ci sono la storia, le radici e il senso di appartenenza di un'intera comunità. Jonadi non ha mai smesso di chiamarsi Jonadi nel cuore dei suoi cittadini e oggi questo principio trova pieno riconoscimento anche sul piano istituzionale». Il primo cittadino, a nome di tutta l'amministrazione comunale, ha poi voluto esprimere il proprio ringraziamento «a tutte le istituzioni che hanno contribuito alla positiva conclusione dell'iter ea quanti hanno partecipato a questa giornata che resterà nella storia della comunità».
All'evento hanno preso parte, tra gli altri, il sottosegretario all'Interno , Wanda Ferro, il prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, il vicepresidente della Provincia di Vibo Valentia, Domenico Console, il questore, Rodolfo Ruperti, il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Antonio Parillo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Eugenio Bua. Tra i presenti, anche numerosi amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, studenti e cittadini. Nel corso degli interventi in sala è stato ripercorso l'iter amministrativo e istituzionale che ha consentito di ottenere il chiarimento definitivo sulla denominazione storica del Comune, da parte degli enti competenti. Tra i contributi in sala, quelli di monsignor Gaetano Currà, sacerdote, studioso e scrittore locale soffermatosi sulle origini storiche e culturali del toponimo Jonadi, e del già sindaco Nazzareno Fialà, il quale nel corso di un suo precedente mandato ha conferito la cittadinanza onoraria di Jonadi all'onorevole Wanda Ferro.