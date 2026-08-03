Il tema della necessità di attivare un Registro dei Tumori in Calabria è sempre al centro dell'attenzione di “IncrociaMenti”, associazione attiva a Serra San Bruno. Una battaglia portata avanti da tempo, oggi diventata di grande attualità. Tra le iniziative intraprese in questi mesi dalla realtà territoriale al riguardo, anche un incontro pubblico con le varie autorità locali e regionali preposte, dal significativo titolo: “Emergenza oncologica nelle Serre…?”. Dal dibattito che ne è ottenuto in quella sede sono scaturite diverse proposte e promesse. Oggi di quell'incontro promosso con la parrocchia San Biagio cominciano a intravedersi i primi frutti, tant'è che il caso sbarca anche in una riunione del Consiglio regionale della Calabria. Sull'argomento le parole del presidente di Incrociamenti Domenico Dominelli.

«Gli atti e gli impegni pubblici di questi giorni riguardo il Registro dei Tumori, argomento sollevato nell'incontro del 25 giugno promosso dall'associazione IncrociaMenti - afferma - sono i primi riscontri attesi su un argomento che ha destato l'attenzione delle comunità dell'entroterra delle Serre, raccogliendo i contributi di molti medici di medicina generale e dello stesso Ordine dei Medici, di specialisti e oncologi. L'attenzione che ha inteso riservare il consigliere Ernesto Alecci con l'interrogazione inoltrata in Regione al presidente Roberto Occhiuto - aggiunge - gli atti formali assunti dall'Asp di Vibo Valentia che conta, come risulta dalla risposta di riscontro alla nostra, di pubblicare il primo rapporto sui tumori per un intero periodo di incidenza (triennio 2024-2026). E, ancora, l'impegno promesso dal consigliere regionale di maggioranza, Vito Pitaro, di farsene carico e di attenzionare passo passo le azioni amministrative poste in essere su questo tema dai soggetti istituzionali preposti, rappresentano insieme lo spaccato di una consapevolezza crescente e trasversale che fanno ben sperare nel raggiungimento pieno dell'obiettivo».