L'atto conclusivo della IV edizione del premio destinato agli studenti di scuola superiore è in programma il 14 novembre nella sala consiliare del municipio
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Si avvicina la data di consegna della quarta edizione della Borsa di Studio “Francesco Cordopatri”. L'appuntamento è per sabato 14 novembre presso la sala consiliare “JoNaos” del palazzo municipale di Jonadi, a partire dalle 17.30. Il contributo in denaro è destinato agli studenti residenti sul territorio comunale che hanno conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti e che hanno scelto di proseguire il proprio percorso universitario. L'iniziativa, finanziata dalla moglie e dalle figlie del professore Cordopatri, è promossa in collaborazione con l'Amministrazione comunale e nasce con l'obiettivo di valorizzare il merito e sostenere le nuove generazioni, mantenendo viva la memoria dell'illustre cittadino jonadese, docente universitario e studioso che ha dedicato la propria vita alla cultura, alla ricerca e all'insegnamento.
«Anche quest'anno, nel ricordo del nostro immenso papà - sottolineano al riguardo figlie Marina, Sveva e Fabiana - premiamo il merito di chi vuole proseguire il proprio percorso di studi. Egli ha rappresentato, con coerenza, un esempio di dedizione allo studio, di integrità morale e professionale e di forte attaccamento alle proprie radici». «La consegna di questa borsa di studio afferma - dal canto suo l'assessore comunale all'Istruzione, Nicolina Corigliano - racchiude in sé il valore più alto della nostra comunità: la capacità di fare rete per valorizzare il merito e il futuro dei nostri giovani. Ciò si è reso possibile grazie all'impegno della famiglia Cordopatri, che ha scelto di trasformare la propria generosità e la memoria di un legame in un gesto concreto d'amore per la nostra comunità. A questa famiglia - prosegue - va il grazie sincero di tutta la comunità. Investire sulla formazione dei giovani significa credere nell'avvenire di tutti noi. L'augurio che faccio ai ragazzi e alle ragazze che riceveranno questo premio è di non fermare mai la loro sete di conoscenza».
La cerimonia in programma il 14 novembre permetterà non solo di mettere in luce l'impegno ei risultati conseguiti dai giovani allievi, vincitori della Borsa di Studio, ma anche di ricordare la figura umana e intellettuale del professore Francesco Cordopatri e il suo profondo legame con la comunità di appartenenza. Da qui l'invito del sindaco Fabio Signoretta alla cittadinanza di Jonadi, a nome di tutta l'Amministrazione comunale, a partecipare all'incontro «per condividere un momento di riconoscimento del merito, di memoria collettiva e di attenzione verso il futuro delle nuove generazioni».