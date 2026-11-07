Si avvicina la data di consegna della quarta edizione della Borsa di Studio “Francesco Cordopatri”. L'appuntamento è per sabato 14 novembre presso la sala consiliare “JoNaos” del palazzo municipale di Jonadi, a partire dalle 17.30. Il contributo in denaro è destinato agli studenti residenti sul territorio comunale che hanno conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti e che hanno scelto di proseguire il proprio percorso universitario. L'iniziativa, finanziata dalla moglie e dalle figlie del professore Cordopatri, è promossa in collaborazione con l'Amministrazione comunale e nasce con l'obiettivo di valorizzare il merito e sostenere le nuove generazioni, mantenendo viva la memoria dell'illustre cittadino jonadese, docente universitario e studioso che ha dedicato la propria vita alla cultura, alla ricerca e all'insegnamento.

«Anche quest'anno, nel ricordo del nostro immenso papà - sottolineano al riguardo figlie Marina, Sveva e Fabiana - premiamo il merito di chi vuole proseguire il proprio percorso di studi. Egli ha rappresentato, con coerenza, un esempio di dedizione allo studio, di integrità morale e professionale e di forte attaccamento alle proprie radici». «La consegna di questa borsa di studio afferma - dal canto suo l'assessore comunale all'Istruzione, Nicolina Corigliano - racchiude in sé il valore più alto della nostra comunità: la capacità di fare rete per valorizzare il merito e il futuro dei nostri giovani. Ciò si è reso possibile grazie all'impegno della famiglia Cordopatri, che ha scelto di trasformare la propria generosità e la memoria di un legame in un gesto concreto d'amore per la nostra comunità. A questa famiglia - prosegue - va il grazie sincero di tutta la comunità. Investire sulla formazione dei giovani significa credere nell'avvenire di tutti noi. L'augurio che faccio ai ragazzi e alle ragazze che riceveranno questo premio è di non fermare mai la loro sete di conoscenza».