Subentra a Mario Martina. Al passaggio di consegne presenti esponenti del Kiwanis dei vari club della Divisione Calabria 12 Magna Grecia e del Distretto Italia San Marino

Nella cornice del 501 Hotel si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne dei presidenti del Kiwanis Club di Vibo Valentia. Presenti esponenti del Kiwanis dei vari club della Divisione Calabria 12 Magna Grecia e del Distretto Italia San Marino, autorità civili, militari e religiose locali e regionali. Al presidente uscente Mario Martina è subentrata, per l’anno sociale 2022/2023, Teresa Pugliese. Basilio Valente, in qualità di cerimoniere, ha scandito i ritmi della cerimonia, mettendo in evidenza le finalità del Kiwanis e ha ricordato che la nascita del club vibonese risale a ben 32 anni fa. Dopo aver ascoltato gli inni europeo ed italiano, e la Preghiera del kiwaniano, Mario Martina ha riferito, in una rapida carrellata, i principali services dei suoi due anni di presidenza, pur nelle enormi difficoltà dovute ai gravi problemi sanitari che hanno caratterizzato l’ultimo periodo di vita italiana.



Teresa Pugliese, neo presidente, ha ringraziato Mario Martina che «ha saputo trasportare questa nave da un mare in tempesta in un porto sicuro. Assumo questa carica con senso di responsabilità e grande gioia, consapevole di essere la prima donna a ricoprire questo ruolo nel club vibonese e sicura di non essere l’ultima. Confido nell’aiuto di tutti i soci, tutti abituati al lavoro di squadra». Quindi, le linee guida di futuri services in favore dei bambini del mondo. Varie autorità sono intervenute con i loro saluti e Basilio Valente ha comunicato ai presenti che l’anno sociale appena iniziato vede l’ingresso nel club di quattro nuovi soci. La manifestazione si è conclusa con l’auspicio di nuovi incontri utili alle finalità kiwaniane, «aiutare tanti bambini del mondo che soffrono, spesso per l’insensibilità dei potenti che governano il mondo».