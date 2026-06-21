A Vallelonga ripara, restaura e realizza componenti su misura per musicisti provenienti da tutta Italia. Un esempio di talento e radicamento al territorio protagonista della prossima puntata del format targato LaC Tv. Oggi alle 12 sul canale 11 del digitale terrestre

Bruno Garisto, fin da bambino, sognava di diventare un maestro d’orchestra e coltivava una grande passione, smontare e studiare gli strumenti musicali. Oggi, a 42 anni, ha scelto di restare nel suo paese natale, Vallelonga, in provincia di Vibo Valentia, dove ha costruito una splendida famiglia e aprendo una bottega artigianale dove ripara e restaura tutti gli strumenti musicali a fiato, mettendo a disposizione competenza, esperienza e passione. Non solo, è anche in grado di realizzare componenti personalizzati, modellati sulle esigenze specifiche di ogni musicista, proprio come un abito su misura.

La sua storia dimostra come talento, determinazione e amore per il proprio territorio possano trasformarsi in un’attività di successo. Un esempio positivo per chi spesso pensa che la propria terra non possa offrire opportunità, mentre con impegno e visione è possibile costruire il proprio futuro senza necessariamente andare via.

Ne parleremo il 21 giugno in occasione della prossima puntata di LaC Storie, il format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo. Appuntamento alle ore 12 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.