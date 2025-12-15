Per il quarto anno consecutivo i Vivai Amoroso di Porto Salvo hanno realizzato all’interno dei propri capannoni la Casa di Babbo Natale. Un’iniziativa, per le festività natalizie, pensata per i bambini del posto e per le loro famiglie che potranno così vivere momenti pieni di magia a due passi da casa. L’azienda vibonese, che esporta in tutta Europa, si apre così alla propria comunità con uno sguardo particolare ai più piccoli.

«È il quarto anno ormai che organizziamo la Casa di Babbo Natale negli spazi della nostra azienda, e siamo molto felici di farlo sia per i bambini che per le loro famiglie», dichiara il titolare Roberto Amoroso.

Ieri, proprio nel vivaio si è tenuta la Giornata dei presepi che ha visto la partecipazione anche del vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea Attilio Nostro. A coordinare le attività dedicate ai bambini l’animatrice Emanuela Minasi: «I bambini hanno potuto realizzare con le proprie mani la Natività, si tratta di un laboratorio coinvolgente e che entusiasma piccoli e grandi». I presepi realizzati sono stati poi benedetti da monsignor Nostro, a suggello di una giornata che rimarrà nei cuori dei bambini che hanno partecipato.