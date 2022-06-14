Per due giorni artisti e appassionati dei cartoon e delle serie tv hanno animato le vie del centro cittadino per il Festival del fumetto

Il magico mondo della fantasia è stato il protagonista della due giorni di Vibo Comics. La seconda edizione del Festival del fumetto ha richiamato in città artisti e appassionati dei cartoon e delle serie tv. Dagli storici personaggi come l’uomo ragno e Lupin, fino a un estroso Daniele Mirabello, in arte Freddie Mercuri che si è aggiudicato il premio città di Vibo Valentia. [Continua in basso]

A Vania Gatto in arte Maribel Madrigal è andato il premio per la migliore esibizione. Mentre Fabio De Prisco è risultato essere il miglior cosplay con Cacciatore di Monster Hunter. Miglio cosplay di coppia a Elena e Sara che hanno interpretato Sukuna and Gojo Jujutsu Kaisen. Infine riconoscimento ad Alessandra Fortuna vincitrice del premio gioco Vibory con Yuna Final Fantasy.

A decretare i cosplayer finalisti che si sono esibiti sul palco allestito davanti allo storico palazzo Gagliardi, una giuria qualificata capitanata dall’assessore comunale al turismo Michele Falduto che ha ringraziato l’anima del Festival, Celia Pontari per essere riuscita a portare in città un evento che ha richiamato centinaia di ragazzi provenienti da tutta la Calabria. Tra gli ospiti d’onore Himorta, la più famosa cosplayer italiana. Il festival dei colori, dell’allegria e della fantasia si è concluso con il concerto, in Piazza Diaz, dei Crazy Toons, cartoon live band.