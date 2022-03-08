Anche nell'intento di portare avanti la campagna contro la violenza di genere, gli agenti della Questura di Vibo Valentia hanno incontrato gli studenti del capoluogo e di Tropea, Serra e Nicotera

In occasione della Giornata internazionale della donna e nell’ambito della campagna della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore”, questa mattina i poliziotti della Questura di Vibo Valentia hanno incontrato gli studenti di istituti scolastici del capoluogo e di Tropea, Serra San Bruno e Nicotera. L’obiettivo era quello di sensibilizzare i giovani sulla tematica della violenza sulle donne, distribuendo opuscoli predisposti dalla Direzione centrale anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, contenenti indicazioni per riconoscere la violenza di genere e contrastarla. In alcune scuole è stata anche illustrata l’app “Youpol”, che permette agli utenti di interagire con la Polizia di Stato, anche mantenendo l’anonimato.



Inoltre, presso il palazzo municipale di Vibo Valentia, i dirigenti la Divisione anticrimine e l’Ufficio immigrazione hanno partecipato all’incontro “Otto marzo – the voice of freedom”, organizzato dall’associazione “Calabria Futura” e promosso dalla Rete territoriale di Vibo Valentia, nel corso del quale l’intervento della Polizia di Stato è servito per incoraggiare le donne a denunciare, sin dai primi segnali, eventuali situazioni oppressive. Infine, è stato dedicato un pensiero alle donne ucraine, alle quali le Istituzioni, in questo momento di crisi umanitaria e di sofferenza, sono ancora più vicine.