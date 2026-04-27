Recuperato dai militari del 14° Squadrone Cacciatori di Calabria, il cucciolo di pochi mesi, è stato affidato al canile. È ancora impaurito ma mostra un forte bisogno di contatto umano

Inizia un nuovo appuntamento settimanale su IlVibonese.it, uno spazio dedicato ai cani ospiti della struttura comunale gestita dall’associazione Argo. Attraverso il racconto di Marika Barreca, andremo a conoscere le storie di chi attende di essere adottato, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e trovare per ognuno di loro una casa accogliente.

Il primo incontro: Jazz

Il protagonista di questa settimana è Jazz. La sua storia inizia in un luogo insolito e freddo: l’eliporto. Quando è stato recuperato dai militari del 14° Squadrone Cacciatori di Calabria, le sue condizioni erano critiche. «Era in condizioni pietose, magrissimo», spiega Marika Barreca. «È un cucciolo di circa 5 mesi. Inizialmente era molto spaventato dalla figura umana».

Con il passare dei giorni, Jazz ha iniziato a mostrare piccoli segni di miglioramento, anche se la vita in canile resta complicata per un carattere sensibile come il suo. «Adesso inizia un pochino a tranquillizzarsi», aggiunge la responsabile, ma il frastuono continuo lo mette ancora in difficoltà. «Essendo un cagnolino molto spaventato inizialmente, ha paura di tutto questo frastuono anche degli altri cani, sta sempre un pochino per fatti suoi». Nonostante questa timidezza, il bisogno di affetto resta prioritario: «Gli piace molto il contatto umano».

Secondo Marika Barreca, Jazz sarebbe il compagno ideale per molti contesti familiari. «È un cane molto affettuoso, è un cane ideale in una famiglia con bambini e se c’è la presenza di un altro cane equilibrato sarebbe l’ideale». L’abbandono ha lasciato in lui una traccia di incertezza che solo la stabilità di una casa può cancellare: «Lui è stato abbandonato, quindi questo timore se lo sta portando un pochino indietro».

Ecco come adottarlo

Per chi volesse accogliere Jazz, l'associazione Argo ha previsto un percorso di adozione attento. «Possono contattarci al numero di telefono, via email o recandosi direttamente qui al canile. Verrà fatto compilare un questionario, seguirà una visita preaffido, quindi andremo a conoscere tutta la famiglia a casa», spiega Marika. Una volta verificata la compatibilità e conclusi tutti i passaggi necessari, il cucciolo potrà finalmente iniziare la sua nuova vita.