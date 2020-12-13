Il brigantino ormeggiato a Vibo Marina si veste a festa offrendo un suggestivo spettacolo di luci e colori

Ci sono mille modi per fare un albero di Natale. Le soluzioni vanno dall’albero alternativo a quello di design, da quello spiritoso a quello creativo e a quello ecologico. Ma la soluzione offerta dal veliero “Florette”, ormeggiato nel porto di Vibo Marina, è fra quelle più suggestive e originali. Uno spettacolo che certamente non può passare inosservato e che suscita curiosità e ammirazione.

Certo non è una scelta da tutti, lasciare l’appartamento in città e trasformare la banchina di un porto in un indirizzo permanente, facendo della barca la propria casa. E siccome a Natale in ogni casa si addobba l’albero, Il capitano del brigantino ha deciso di fare il suo albero in un modo originalissimo trasformando l’albero di maestra in un albero di Natale, fatto di poche luci essenziali che a sera si riflettono nelle calme acque del porto.

Varato nel 1921, è uno dei pochi brigantini ancora in esercizio. Il “Florette”, infatti, dopo quasi cento anni è ancora in navigazione. Lungo 40 metri, il suo albero maestro ha un’altezza di 25 metri, mentre la superficie velica è di 550 mq.

Dopo essere stato acquistato da Rony Haynes, venne trasformato in nave da diporto mantenendo intatte le caratteristiche originarie. Capace di ospitare sei membri d’equipaggio e venti passeggeri, effettua crociere turistiche nelle località più belle del Mediterraneo. Il porto di armamento è Malta, ma per gran parte dell’anno il brigantino staziona nel porto di Vibo Marina che il capitano Rony, padre inglese e madre tedesca, ha scelto come sua seconda patria e che viene utilizzato come porto di partenza per escursioni in particolar modo verso le Isole Eolie. Di solito il Florette rimane nel porto da aprile a novembre ma quest’anno, forse a causa del lockdown, anche a Natale il veliero del capitano Rony sarà a Vibo Marina con tanto di albero, illuminato con i tre colori della bandiera italiana in segno di speranza durante tempi non facili.