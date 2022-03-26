Oggi e domani su corso Vittorio Emanuele III i volontari venderanno le uova di Pasqua per aiutare l’associazione a prendersi cura degli animali maltrattati

“Mai più animali esotici venduti in Italia”. È lo slogan della campagna di sensibilizzazione avviata dalla Lav. In Italia milioni di animali esotici vengono venduti come oggetti, sono privati della loro libertà e possono diventare veicoli di nuovi virus.

Oggi e domani, 26-27 marzo e il prossimo fine settimana 2-3 aprile, l’associazione sarà presente nelle seguenti piazze:

Vibo Valentia – sabato 26 marzo – ore 16:00-20:00 – Vibo Valentia Corso Vittorio Emanuele (all’altezza di Piazza Luigi Razza).

Tropea – sabato 2 aprile – ore 16-20 – Piazza Vittorio Veneto.

Santa Domenica di Ricadi – sabato 9 aprile – ore 15:30-20:00 – Piazza Roma.

Parghelia – domenica 10 aprile – ore 10-12:30 – Piazza Francesco Ruffa.

Raggiungendo uno dei tavoli LAV, tutti potranno sostenere la Campagna “Lasciamoli liberi a casa loro” e scegliere le tradizionali uova di Pasqua LAV, per aiutare l’associazione a prendersi cura degli animali che ha salvato da un passato di maltrattamenti, e che oggi vivono nel Centro di Recupero di Semproniano, nella Maremma toscana. Inoltre, una parte del ricavato della cessione delle uova sarà destinato ai progetti che LAV sta realizzando per l’Emergenza in Ucraina.