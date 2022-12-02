Il Niccolò Machiavelli guida da anni la classifica dei migliori istituti del Vibonese, stilata dalla Fondazione Agnelli. La soddisfazione del dirigente d'istituto e della responsabile di plesso

In provincia di Vibo Valentia, dal 2019 ad oggi, il liceo scientifico “Niccolò Machiavelli” di Soriano Calabro, risulta essere il miglior liceo del territorio. Un primo posto su scala provinciale, secondo Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli che ogni anno si propone di guidare studenti e famiglie nella scelta della scuola giusta, sulla base di come queste preparano per l’Università o per il mondo del lavoro dopo il diploma. L’istituto di Soriano Calabro, inoltre, negli anni si è distinto anche a livello regionale, piazzandosi sul podio, sceso di appena una posizione quest’anno. Nel 2021, il Machiavelli, che ha guidato la classifica provinciale, ha addirittura staccato di una decina di punti tutti gli altri licei scientifici del Vibonese. [Continua in basso]

Risultati oltremodo apprezzati dalla comunità sorianese oltre che da tutto il comparto scolastico, evidenziati proprio lo scorso anno in occasione del convegno organizzato per i 50 anni dalla sua fondazione, evento – organizzato dalla responsabile di plesso, Maria Teresa Daffinà – a cui hanno preso parte professionisti sorianesi di diversi settori, ex studenti dell’istituto, che si sono affermati in ambito nazionale e internazionale ricoprendo cariche importantissime e di prestigio. Occasione alla quale hanno presenziato tanti sindaci, dirigenti scolastici, esponenti politici calabresi e il vice presidente della Regione, Giuseppina Princi, assieme all’assessore Rosario Varì, ma soprattutto Licia Bevilacqua, dirigente scolastica per 12 anni del “Niccolò Machiavelli” fino al 2018, anno in cui lasciò l’istituto per proseguire l’attività di dirigente in Comando presso il Ministero dell’istruzione. Dopo di lei, al liceo sorianese è stato un continuo susseguirsi di dirigenze annuali o in reggenza, tant’è, al timone si trova l’apprezzata dirigente Tiziana Furlano, in reggenza anche lei, da quest’anno. La neo preside del “Niccolò Machiavelli”, ha espresso “soddisfazione” per l’attestazione del liceo che da tempo si distingue in ambito provinciale e regionale “Il nostro compito è lavorare bene, – ha spiegato la Furlano – per dare ai ragazzi gli strumenti necessari per costruire al meglio le basi del loro futuro. Quando ciò avviene i risultati si vedono ed è un piacere rilevarli”. [Continua in basso]

Entusiasta la responsabile del plesso, Maria Teresa Daffinà, docente di Lettere da oltre 12 anni al liceo scientifico di Soriano Calabro: “Questo traguardo è frutto di un lavoro straordinario e sinergico, reso possibile soprattutto per merito dei ragazzi con i quali insiste un dialogo sempre aperto. Una mission che ha investito molto su una didattica alternativa che ha portato a una eccellente offerta formativa . L’obiettivo di tutti i docenti – ha aggiunto la Daffinà – è quello di sviluppare negli studenti la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità, per contribuire a renderli adulti colti e intraprendenti”.

