L’Istituto di istruzione superiore Itg e Iti e Ite di Vibo Valentia è stato selezionato come scuola di eccellenza dal ministero dell’Istruzione e del Merito per rappresentare l’Italia alla 45^ edizione di Beijing Youth Science Creation Competition (BYSCC), che avrà luogo a Pechino dal 25 al 29 marzo prossimi.

Il concorso mondiale vedrà la presenza delle migliori scuole internazionali in ambito tecnologico/scientifico. I dettagli sulla partecipazione dell’Istituto vibonese saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà nell’aula magna, il 13 febbraio alle ore 10:30.

«Questa opportunità – ha dichiarato la dirigente scolastica dell’Iis Maria Gramendola – è sì per la nostra Istituzione un motivo di grande vanto, ma soprattutto è un’enorme responsabilità, poiché agiremo come soggetti che rappresenteranno il Paese intero. Essere stati preferiti tra tutte le scuole d’Italia è un ulteriore riconoscimento per l’Istituto d’istruzione superiore di Vibo Valentia, che in questi anni si è distinto per capacità innovativa e tecnologica e il cui operato è stato sempre sostenuto dai concetti di servizio e collaborazione, in stretta sinergia con le altre Istituzioni del territorio».

Nell’occasione, il 13 febbraio sarà esposto a grandi linee il progetto Think, Move, Control… Technology at the service of Disability, con il quale l’Istituto concorrerà alla manifestazione. Presenzieranno all’appuntamento personalità regionali e nazionali nel campo dell’Istruzione.