Il taglio della torta è avvenuto alla presenza dei parenti che l'assistono e di una rappresentanza del Comune con il sindaco Lidio Vallone

Una grande torta alla presenza dei parenti che l’assistono, del sindaco Lidio Vallone e di una rappresentanza dell’amministrazione comunale. Compleanno, anche quest’anno, assai contenuto per i 101 anni di zia Littera Todaro. Una giornata speciale in cui l’energica anziana, ripresasi egregiamente dopo una frattura al femore, ha potuto spegnere le candeline all’esterno della sua abitazione, sita nei pressi della piazza di San Costantino. Addobbi e mazzi di fiori hanno fatto da cornice al piccolo evento. Una gioia incontenibile per la sorpresa del Comune che ha pensato di regalare alla nonnina la torta di compleanno non potendo, visto l’attuale situazione epidemiologica, realizzare una vera e propria festa di paese.

Zia Littera, che ha conosciuto la fame e la fatica del lavoro nei campi, ha ballato e ringraziato con slancio ed entusiasmo. La comunità di Briatico, San Costantino e le altre frazioni che avevano tifato per la sua guarigione, oggi hanno condiviso allegramente l’appuntamento, seppur a distanza, tramite i social. Una marea di auguri e attestati di stima giunti all’indirizzo di Littera. Tutti si sono dati appuntamento al prossimo anno nella speranza di poter omaggiare con una grande festa questa nonnina davvero eccezionale.