C'è un nuovo "ambasciatore della 'nduja di Spilinga nel mondo". La giunta comunale di Spilinga ha infatti conferito il titolo al cuoco e food blogger Lorenzo Biagiarelli, "artista" del gusto, con una vera e propria passione per la cucina, associata a quella del viaggio verso le più svariate mete e le differenti culture alimentari, sempre alla ricerca di nuovi sapori e di nuovi ingredienti da "fondere" in nuove ricette. "Considerando che tra questi, nel suo vocabolario è entrata concretamente la 'nduja di Spilinga, tanto da farla propria anche nell'esatta pronuncia del dialetto spilingese e facendola, quindi, conoscere anche al vastissimo pubblico che lo segue nelle trasmissioni televisive e sui social – spiega la giunta comunale – si ritiene doveroso conferire il riconoscimento da parte del Comune a Lorenzo Biagiarelli, quale "ambasciatore della 'nduja di Spilinga nel mondo".

Lorenzo Biagiarelli ha infatti dato “prova ineccepibile dell’approfondita conoscenza del prodotto, non solo nelle sue componenti, nel processo di produzione, e nelle sue caratteristiche organolettiche e sensoriali, ma anche dal punto di vista storico e culturale”.

Il titolo è stato ideato dal Comune di Spilinga per essere destinato a quelle personalità riconosciute a livello internazionale che si siano distinte per il loro contributo allo sviluppo e all’immagine della ‘nduja nel mondo.

Lorenzo Biagiarelli – compagno della giornalista televisiva Selvaggia Lucarelli – viene definito come una sorta di vero e proprio social chef. Infatti ha aperto una pagina Facebook dove diletta i suoi seguaci con ricette e consigli.

Nei giorni scorsi il titolo di “ambasciatore della ‘nduja di Spilinga nel mondo” era andato al cuoco giapponese e volto televisivo Hirohiko Shoda.

