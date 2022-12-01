L’iniziativa promossa dall’associazione Balzoo e il Comune di Serra San Bruno in collaborazione con il servizio veterinario Asp di Vibo. Ecco i dettagli

Uno strumento utile non solo per ritrovare il cane in caso di smarrimento o furto ma anche per “legarlo” al proprietario. Il piccolo dispositivo elettronico, non dannoso per l’animale, contiene un codice identificativo che lo collega al cittadino. In più, in terra calabra diventa un mezzo per scoraggiare gli abbandoni e mettere un freno alla piaga del randagismo. Partendo da queste basi, l‘associazione Balzoo e il Comune di Serra San Bruno in collaborazione con il servizio veterinario Asp di Vibo Valentia ha organizzato per il 9 dicembre, dalle ore 15.30 alle 19.30, la Giornata del microchip. Il progetto si concretizzerà presso i locali Asl siti lungo via Alfonso Scrivo. [Continua in basso]

Previsto un contributo minimo, 3 euro per il microchip; 5 euro e20 cent per l’iscrizione all’anagrafe canina. Chi interessato può partecipare con il proprio amico a 4 zampe portando come documentazione copia carta identità e codice fiscale, libretto dei vaccini ove presente. Maggiori info e per prenotare sarà utile contattare la pagina social di Balzoo Serra San Bruno. Il sodalizio, nato da poco, sta lavorando con costanza per sensibilizzare la comunità sull’importanza di garantire benessere ai propri animali d’affezione. Contribuisce inoltre, grazie all’ausilio di un gruppo di volontari, ad aiutare randagi a trovare famiglia.

