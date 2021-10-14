Il comitato provinciale ha organizzato una serie di eventi il cui ricavato sarà interamente devoluto per l’emergenza umanitaria

Il Comitato Provinciale di Vibo Valentia per l’Unicef presieduto da Gaetano Aurelio, raccogliendo l’invito dell’Unicef Italia di Raccolta Fondi per l’Emergenza Afghanistan, ha organizzato, grazie al contributo di alcune Scuole Amiche, di associazioni culturali, dei vigili del Fuoco e di tantissimi professionisti e persone generose i seguenti eventi:

la presentazione di un libro con chiacchierata tra amici sui temi della fede e della Parola di Dio nella propria vita (la royalty del libro sarà devoluta alla causa); il concerto “La musica vince la guerra” in collaborazione con l’I.O. “B.Vinci” di Nicotera del Dirigente Marisa Piro; del Coro Polifonico “Musica Nova” Città di Nicotera diretto dal M° Romolo Calandruccio e della “Giocolandiaband” diretta dal M° Donato Arcuri;

Concerto “Music Hub” per percussioni dei Maestri Antonio Restuccia, Valerio Colaci, Pasquale Esposito e Samuel Cerra; Pompieropoli (pompiere per una giornata) in collaborazione con l’I.C. “A.Pagano” di Nicotera del Dirigente Giuseppe Sangeniti e del Corpo dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia nonché dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Presidente Salvatore Longo.