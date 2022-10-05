Ecco il prezzo medio degli appartamenti a Vibo Valentia e le zone più richieste

“Nonostante l’inflazione, il carovita, l’aumento dei tassi di mutuo, delle bollette, il mercato immobiliare è stabile e la casa rimane sempre il bene dove riporre i propri risparmi”. Giuseppe Bevevino, presidente Fimaa di Confcommercio Calabria Centrale Area Territoriale di Vibo Valentia, fa il punto sulle “Compravendite Immobiliari 2022”. “Le compravendite non sono diminuite – spiega – ma variano nella richiesta dei clienti che si è spostata su soluzioni di piccolo taglio ma con spazi esterni, terrazzi, giardini, apprezzandone le soluzioni indipendenti anche nei piccoli centri e magari al mare“. Emerge e aumenta la domanda d’acquisto circa la casa al mare da vivere come prima casa “Le richieste di case al mare, sono variate, i clienti chiedono di acquistarle o affittarle anziché come seconda casa, per viverle tutto l’anno – rivela il presidente Bevevino – acquisendone così, un incremento di valore“. [Continua in basso]

Secondo i dati dell’ Omi (Osservatorio mercato immobiliare), il prezzo degli appartamenti nelle diverse zone a Vibo Valentia è compreso in tutta la città tra 300 €/m² e 1.050 €/m² per la compravendita e tra 1,1 €/m² mese e 4,9 €/m² mese per quanto riguarda le locazioni. Il prezzo medio degli appartamenti in vendita (900 €/m²) è di circa il 3% superiore alla quotazione media regionale, pari a 850 €/m² ed è invece di circa il 10% inferiore alla quotazione media provinciale (1.000 €/m²).

Le quotazioni a Vibo Valentia sono relativamente omogenee e il 60% degli appartamenti in vendita ha un prezzo compreso tra 650 €/m² e 1.100 €/m².

Vibo Valentia ha un prezzo medio degli appartamenti in vendita di circa 900 €/m², quindi circa il 85% in meno rispetto ai prezzi medi a Sorrento (NA) e circa il 124% in più rispetto ai prezzi medi a Valdilana (BI), che hanno, rispettivamente, i prezzi più alti e più bassi in Italia, tra le città con una popolazione compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti.

Dinamica dei prezzi a Vibo Valentia e quotazioni immobiliari per tipologia

Il quadro complessivo tra tutte le categorie d’immobili in vendita a Vibo Valentia – per come rileva l’Omi – mostra che negli ultimi tre mesi i prezzi sono in lieve diminuizione (– 1,30%) . Per quanto riguarda più nello specifico i singoli segmenti del mercato, è possibile osservare che la tipologia che ha registrato il maggior apprezzamento è costituita da quadrivani, con un incremento di circa il 4% negli ultimi tre mesi. La tipologia che invece ha registrato il maggior deprezzamento, è costituita da ville, le quotazioni hanno infatti accusato una flessione di circa il 18% negli ultimi tre mesi. Dal punto di vista immobiliare le zone più importanti in temini di numero di annunci pubblicati – rileva l’Omi – sono il centro città di Vibo Valentia e Vibo Marina, ma in assoluto la zona più presente negli annunci immobilari è il centro del capoluogo vibonese, con oltre 211 annunci immobiliari complessivi tra affitto e vendita attualmente presenti. Complessivamente, invece, sarebbero presenti in città 728 annunci immobiliari, di cui 566 in vendita e 162 in affitto, con un indice complessivo di 21 annunci per mille abitanti.