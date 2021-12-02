Istituito nel 2018 dalla Diocesi, ritorna dopo la pausa dello scorso anno dovuta al Covid. La consegna avverrà in cattedrale, ad opera del vescovo Attilio Nostro

Va alla Conferenza “San Vincenzo de Paoli” di Vibo Valentia e alla suora “Oblata del Sacro Cuore” Lucia Amato, il Premio Solidarietà edizione 2021 proposto annualmente dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato domenica 5 dicembre nel corso di un’apposita cerimonia che si terrà nella basilica cattedrale della cittadina normanna, chiesa madre della diocesi governata dall’ottobre scorso dal nuovo vescovo monsignor Attilio Nostro. Nell’occasione, a partire dalle ore 18, è previsto il concerto del Coro “Mater Jubilaei”, bella realtà del Cantiere musicale internazionale. Ad accompagnare all’imponente organo a canne, incastonato nella basilica cattedrale, il gruppo di cantori diretto dal soprano Caterina Francese, ci sarà il maestro Giuseppe Pucci. Il Premio Solidarietà sarà consegnato ai vincitori dallo stesso vescovo, monsignor Attilio Nostro, al termine del concerto.



Il prestigioso riconoscimento è stato istituito nel 2018, su input del direttore dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso don Bruno Cannatelli, con l’obiettivo di promuovere la cultura e la pratica del volontariato nei vari settori della società. Negli anni è stato attribuito a persone e istituzioni distintesi per l’elevato impegno portato avanti con dedizione, generosità e in modo del tutto disinteressato, in particolare a favore delle fasce deboli della popolazione. Interrotto lo scorso anno – a causa dell’imperversare del Covid-19 e del conseguente lockdown imposto per cercare di contrastare la pandemia – riparte quest’anno anche come simbolo di rinascita e di ripartenza, in pieno clima e in sintonia con il messaggio cristiano del Santo Natale.