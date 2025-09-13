Biblioteca civica “Villa Valle” di Valdagno, Carcere “Luigi Daga” di Laureana di Borrello e Casa della Carità di Vibo Valentia. Questa la terna dei finalisti dell'edizione 2025 del premio nazionale “ Nati per la Musica ”. La cerimonia di assegnazione del riconoscimento si terrà il prossimo 4 ottobre a Mileto , presso l'Auditorium “Umberto Micheli” del Cantiere musicale internazionale , scuola di alta formazione che insieme al programma “Nati per la Musica” (promosso dal Centro per la Salute del bambino e dall'Associazione culturale pediatri) porta avanti il ​​progetto .

Anche questa seconda edizione del premio si avvale della collaborazione dell'Institut Royal supérieur de musique et pédagogie di Namur (Belgio) e dell'associazione Libellula Afasp di Catanzaro e del patrocinio del Comune di Mileto, della Federazione italiana medici pediatri della Calabria e dell'Unione nazionale delle Associazioni per la Salute mentale. Esso, nello specifico, si pone l'obiettivo di offrire un riconoscimento al presidio Nati per la Musica e/o alla migliore realtà progettuale , su scala nazionale, che attraverso un intervento mirato, non necessariamente organizzato quale progetto strutturato, purché con carattere continuativo nel tempo , abbia saputo fare propri e diffondere i fondamenti del programma nazionale Nati per la Musica.

E, al riguardo, così come sottolineano gli stessi organizzatori della rassegna, nella valutazione della qualità dell'azione attuata sul territorio «si è tenuto conto in maniera prioritaria, dell'impatto delle attività in contesti di povertà educativa , isolamento sociale della famiglia, situazioni in cui bambine o bambini non frequentano agenzie educative pre-scolari e a rischio dispersione, ivi incluse quelle legate a condizioni di disabilità psicofisiche di minori e/o adulti di riferimento e in tutti i casi di fragilità familiare e della capacità dei progetti locali di garantire, in tali contesti, un significativo rafforzamento del rapporto genitore/figlio e un concreto sostegno alla genitorialità.

I vari progetti candidati, tra quelli attivi sul territorio nazionale - si aggiungono i promotori dell'iniziativa -, sono stati sottoposti al giudizio insindacabile di una giuria , composta da personalità di spicco del mondo della musica, della pedagogia e della pediatria e appositamente nominata dal Cantiere musicale internazionale e dal Coordinamento nazionale “Nati per la Musica”».