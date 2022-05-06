Auguri al vescovo della diocesi giungono dal sindaco Giordano, del parroco della cattedrale don Dicarlo, dal Maranathà, dal Cmi e dallo Sporting Club

La nomina di monsignor Attilio Nostro, quale nuovo segretario della Conferenza episcopale della Calabria, è stata accolta con grande gioia a Mileto. Nella città sede della diocesi le reazioni e le parole di apprezzamento, per il riconoscimento riservato al “loro” vescovo dai presuli calabresi, sono oggi unanimi. La sua elezione è avvenuta nel corso della sessione straordinaria dell’assemblea della Cec, riunitasi nei locali del Seminario regionale “S. Pio X” di Catanzaro. «In relazione alla nomina di monsignor Attilio Nostro a segretario della Conferenza episcopale regionale – afferma al riguardo il sindaco Salvatore Fortunato Giordano – mi rallegro, anche se non siamo sorpresi. Avendo conosciuto sua eccellenza e avendo avuto modo di apprezzare le sue capacità spirituali e umane, siamo sicuri che questa nomina rappresenterà solo uno dei tanti tasselli che comporranno la sua meravigliosa carriera religiosa. La Cec e la stessa diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, hanno in questo modo acquisito un valore aggiunto, che contribuirà a proiettare la Chiesa calabrese e i nostri territori verso nuovi e migliori lidi. Invio, quindi, a nome di tutta l’amministrazione comunale e della città di Mileto le congratulazioni e gli auguri di un buon lavoro al nostro vescovo». [Continua in basso]

Gioia per il prestigioso incarico che sarà rivestito da monsignor Nostro, viene esternato anche dal parroco della basilica cattedrale, don Domenico Dicarlo. In questo caso, ai sentimenti di giubilo e all’augurio si somma la preghiera «affinché il nostro vescovo possa svolgere nel migliore dei modi la sua funzione di segretario all’interno della Cec». Tra le realtà del territorio che desiderano esprimere in queste ore plauso e apprezzamento per la nomina ricevuta dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, anche il Centro di prima accoglienza e di recupero per tossicodipendenti “Maranathà”, il Cantiere musicale internazionale, scuola di alta formazione con sede a palazzo San Giuseppe, e lo Sporting Club, attivo nel settore del ciclismo, disciplina a cui il presule originario di Palmi è da sempre particolarmente legato. Monsignor Nostro ha preso possesso della più antica cattedra di rito latino del sud Italia lo scorso 2 ottobre. In qualità di segretario della Cec subentra al vescovo della diocesi di Lamezia Terme, monsignor Giuseppe Schillaci, il quale lascia la Calabria dopo la nomina a presule di Nicosia.

