L’iniziativa aggrega giovani dai 4 ai 17 anni di età. Promosse attività sportive e ludico-creative extra scolastiche

Procede in modo proficuo l’attività dei Centri estivo-autunnali sul territorio comunale di Mileto. Partita lo scorso 1 ottobre, l’iniziativa vede in fase di attuazione quattro progetti che stanno coinvolgendo circa 130 ragazzi dai 4 ai 17 anni di età. Tra le attività, quella dal titolo “Promoviamo il futuro” messa in campo dalla Cooperativa Vibo Salus all’interno della sede dell’ex Agenzia delle Entrate, offrendo servizi gratuiti di doposcuola, attività sportive e ludico-ricreative. Gli altri tre progetti in itinere vedono come partner d’eccezione del Comune le locali associazioni sportive Ads Real Mileto, Asd Paravati e Pro Giovani Paravati, che in questo modo stanno avendo l’opportunità di offrire tre mesi di attività a numerosi giovani calciatori residenti a Mileto e nelle rispettive frazioni.

I Centri estivo-autunnali, infatti, si concluderanno il prossimo 31 dicembre, preceduti da un incontro comunitario che nello stadio comunale vedrà la presenza dei ragazzi e delle ragazze coinvolti, dei loro genitori, dei responsabili ed educatori dei vari progetti e dell’Amministrazione comunale al completo. In primis del sindaco Salvatore Fortunato Giordano, che a tal proposito sottolinea la valenza di queste tipologie di iniziative sociali, «che riescono ad andare incontro sia alle esigenze delle famiglie e sia dei giovani, i quali possono così svolgere una sana attività sportiva e ludico-creativa, imparando a stare insieme e avendo nel contempo rispetto degli altri, della natura che li circonda e di quanto loro messo a disposizione».