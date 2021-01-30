Dopo la nostra denuncia, attivisti locali del M5s sono intervenuti ripulendo l’area verde e riverniciando quel che resta della recinzione della cappella

Primi riscontri positivi, dopo la denuncia di ieri de Il Vibonese sullo stato di degrado in cui versano il tempietto intitolato alla Madonna della Guardia e l’area verde circostante, realizzati negli anni ’50 dello scorso secolo nei pressi dell’ingresso principale del Parco archeologico medievale di Mileto antica. Questa mattina attivisti del locale gruppo del Movimento 5 stelle non hanno perso tempo e, “armati” di tagliaerba, rastrello e tutto l’occorrente, hanno avviato gli interventi di pulizia e ripristino dell’intera area dedicata alla Vergine Maria. I membri del movimento grillino miletese provvederanno anche alla verniciatura di quel che resta della recinzione della cappellina, in modo da evitare che con il tempo si deteriori ancora di più. Un gesto apprezzabile, il loro, che si spera serva da esempio e sia solo il primo di una lunga serie di iniziative popolari intraprese da Comune, autorità religiose e associazioni, tese a riconsegnare in modo definitivo alla cittadinanza e ai fedeli uno dei luoghi simbolo della cittadina normanna, purtroppo per lunghi decenni “dimenticato” e lasciato in stato di colpevole abbandono.

La discussione – sul territorio e sulle stesse piattaforme mediatiche – dopo la nostra denuncia prosegue ed è viva. A dire la sua sull’argomento e a rispondere a chi gli chiede di intervenire per ridare decoro e piena funzionalità al luogo sacro, anche il sindaco Salvatore Fortunato Giordano. «Lo faremo senz’altro – rassicura il primo cittadino di Mileto, rivolto al suo interlocutore – ma sui tempi non saprei. Purtroppo abbiamo ereditato un territorio disastrato, ove gli interventi di “prima necessità ” sono tantissimi. Ma ci proviamo». Quindi, il plauso a chi in queste ore sta provvedendo a ripulire l’area e a riverniciare la ringhiera. «Complimenti! Questo è il modo di porsi in maniera collaborativa e fattiva».