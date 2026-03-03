Bilancio più che positivo per la seconda edizione della rassegna “ Presepe in casa ”, proposta in occasione delle festività natalizie a Mileto dall'associazione intitolata al padre scalabriniano Raffaele De Lorenzo , in collaborazione con la locale Pro Loco . L'atto conclusivo del concorso si è consumato nelle scorse ore all'interno della sede dell'associazione turistica presieduta da Rosario Tomeo , con la cerimonia di premiazione dei vincitori. Tra i presenti all'incontro anche Maria Lustrì , presidente della “Raffaele De Lorenzo” e mamma del 37enne missionario miletese, morta prematuramente nel 2007 a causa di un amale incurabile .

La rassegna “Presepe in casa” ha assunto in questa seconda edizione una dimensione più ampia , allargando il suo raggio d'azione anche ai territori limitrofi dei comuni di Filandari, Francica, Jonadi, San Calogero e San Costantino Calabro . E, in questo contesto, il premio come miglior presepe artigianale è andato a Rocco, Simone Mancuso , giovane di San Costantino Calabro, autore tra le mura domestiche di una rappresentazione della natività di Gesù di elevato spessore artistico . Alle sue spalle si è classificata la miletese Keti Grillo , seguita a ruota da Giuseppe Dicarlo (Mileto), Mariantonia Pupo (Francica) e, quinti ex aequo, Adriana Lascala (Mileto) e Rocco Mazzeo (Paravati). L'edizione 2026 ha avuto anche uno spaccato riservato all'arte pittorica . In questo contesto, a vincere è stata la pittrice e scrittrice Vera Console . A tutti loro sono andati dei premi in denaro .