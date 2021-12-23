Il tratto della strada provinciale risulta chiuso al traffico veicolare dal 2009 a causa di smottamenti e frane. Soddisfatto il primo cittadino Giordano

È ormai prossimo ad essere riaperto al traffico veicolare, il tratto della Strada provinciale 10 che dalla frazione San Giovanni di Mileto porta allo svincolo autostradale. Un frangente chiuso a causa di continui smottamenti e frane dal lontano 2009, che adesso dopo i lavori di ripristino predisposti dalla Provincia di Vibo Valentia si accinge a ritornare alla disponibilità degli automobilisti, seppur ad andatura ridotta. L’annuncio viene dato dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, il quale nell’occasione ci tiene a ringraziare la ditta Gargiulo, «esecutrice dei lavori per la serietà prestata e per aver rispettato gli impegni a suo tempo assunti», e il presidente della Provincia Salvatore Solano, «che all’indomani del mio insediamento, alla prima sua visita ufficiale a Mileto, ha colto immediatamente la nostra richiesta di ripristino del tratto in questione. [Continua in basso]

Un problema atavico – sottolinea il primo cittadino di Mileto – sul quale negli anni vi era stato l’interessamento di un Comitato civico presieduto da Don Roberto Carnevale, che ringraziamo per aver sensibilizzato sull’argomento. Tuttavia, mai si erano poste le condizioni finanziarie da parte delle precedenti amministrazioni per risolverlo, limitandosi a inserire l’arteria nei programmi senza che i lavori venissero mai finanziati. Invece, a seguito dell’immediato e decisivo interessamento dell’attuale amministrazione, il presidente Solano ha investito 250 mila euro derivanti da economie del 2019, consentendo all’Ufficio tecnico provinciale di redigere gli elaborati, di indire la gara, di iniziare e quindi oggi di concludere i lavori».

Al riguardo, un particolare ringraziamento viene rivolto da Giordano al geometra della Provincia Francesco Tulino. Subito dopo, l’ulteriore precisazione che inizialmente le somme erano ritenute insufficienti, «ma io ho insistito affinché le stesse venissero utilizzate per riaprire e mettere in sicurezza l’arteria de quo, evitando che queste venissero dirottate per lavori, anch’essi senz’altro utili, sulla SP 78. Una richiesta – prosegue il sindaco – anche questa accolta dal presidente Solano, e quindi oggi, dopo ben dodici anni, festeggiamo il ritorno alla percorribilità dell’importante arteria di collegamento dello svincolo A2 con Mileto e Paravati. Il lavoro non è tuttavia finito qui, ma bisogna da subito chiedere alla Provincia la manutenzione ordinaria che servirà a mantenerla in buono stato, intervenendo anche a chiudere diverse buche che si sono aperte nel tratto San Giovanni-Mileto e soprattutto a eliminare la frana creatasi sul tratto della stessa arteria nei pressi di Mileto, a pochi passi dalla basilica cattedrale. Anche in questo caso – sottolinea – sono certo che il presidente Solano e il nuovo Consiglio provinciale, a cui colgo l’occasione di formulare i miei più calorosi auguri di buon lavoro, sapranno mantenere la promessa di un altro finanziamento, che servirà poi a concludere definitivamente i lavori di messa in sicurezza». [Continua in basso]

A questo punto il primo cittadino di Mileto si toglie qualche sassolino dalla scarpa, sottolineando «che spesso si anticipano giudizi negativi sui tempi di esecuzione dei lavori, profittando del clima di sfiducia che i ritardi decennali del passato hanno determinato. Atti che lasciano il tempo che trovano, che vengono oggi sonoramente smentiti dai fatti. Noi – aggiunge – essendo in contatto costante con l’Ufficio tecnico provinciale, non abbiamo mai nutrito dubbi circa l’efficacia dell’azione messa in campo, attendendo la fine dei lavori. Logicamente i tempi vanno rispettati e imprevisti ce ne possono essere: risolverli negli appalti pubblici poi richiede maggiore dispendio di tempo. L’importante – conclude – è arrivare in fondo e far in modo che un problema del territorio comunale molto avvertito, sotto la mia amministrazione va a trovare finalmente soluzione, e questo è quanto basta. La sinergia tra Enti ha dato i suoi frutti e oggi posso affermare che si è fatto un gran passo in avanti e di essere ampiamente soddisfatto». Per quanto riguarda i lavori in corso, dopo il primo intervento di pulitura delle cunette e dei dorsali, oggi si sta completando il manto stradale, ripristinandolo a blocchi nelle parti più ammalorate. Subito dopo sarà posta una parte di nuova segnaletica, in modo che l’arteria possa finalmente essere riaperta al traffico.