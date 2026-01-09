Maria Bovi si è spenta questo pomeriggio. La notizia diffusa dalla Diocesi che esprime «vicinanza e fraterno affetto» al presule

Maria Bovi, mamma del vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea Attilio Nostro è morta questo pomeriggio. A comunicarlo è la Diocesi, con una breve nota nella quale si esprime la vicinanza della comunità cristiana.

«Nel primo pomeriggio di oggi, 9 gennaio 2026, è nata al Cielo la mamma del vescovo Attilio, Maria Bove – si legge nella nota -. Nella fede illuminata dalla speranza nella Risurrezione, il vescovo emerito Luigi, il vicario generale, il presbiterio diocesano e l’intera Chiesa di Mileto-Nicotera-Tropea si stringono con affetto fraterno al vescovo Attilio e ai suoi familiari in questo momento di sofferenza assicurando la loro preghiera, fonte di consolazione e di pace».

Ulteriori indicazioni sulla data e il luogo delle esequie, precisa la nota, saranno comunicate in seguito.