Il riconoscimento sarà assegnato all’organizzazione di volontariato «per l’impegno umano, sociale e di assistenza medica, soprattutto verso i più bisognosi»

Sarà la Croce Rossa di Vibo Valentia protagonista quest’anno al Premio dedicato ai santi medici Cosma e Damiano, venerati nella frazione di Motta Filocastro. Dopo i medici e i farmacisti (I edizione), gli infermieri e gli oss (II edizione), lo scorso anno l’Avis, don Michele Arena (parroco della parrocchia di Motta Filocastro che presiede il comitato), ha comunicato che in questa IV edizione il riconoscimento quest’anno sarà assegnato, si legge in una nota stampa, «alla importante organizzazione di volontariato provinciale per l’impegno umano, sociale e di assistenza medica, soprattutto verso i più bisognosi».

La consegna della targa

La cerimonia di consegna della targa sarà svolta nel corso della solenne messa nel giorno in cui ricorre la festa dei Santi Cosma e Damiano, sabato 27 settembre, nella chiesa Mater Romaniae, al termine della celebrazione eucaristica, delle ore 11. A presiedere la solenne celebrazione sarà monsignor Giuseppe Fiorillo (vicario del clero della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea).

I festeggiamenti religiosi in onore dei Santi Cosma e Damiano, prevedono l’inizio domani con la novena (da mercoledì 17 a giovedì 25 settembre) nella chiesa di Gesù e Maria, a partire dalle 18. Giovedì 25 dopo la Santa Messa, la tradizionale “salita” dei Santi Medici Cosma e Damiano che transiteranno verso la chiesa Mater Romaniae. E infine nel pomeriggio del 27 (alle ore 17) è prevista la Processione dei Santi per le vie del paese.