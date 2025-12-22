Un flusso continuo di visitatori e tante famiglie hanno animato l’apertura del percorso espositivo. Dopo una serata inaugurale animata da zampogne, gospel e racconti, il borgo continua a splendere. Un itinerario di creatività e tradizione visitabile fino al 6 gennaio, che accende nel cuore del paese la magia, la vita e la speranza del Natale.

È stata una serata di luce, comunità e riscoperta delle tradizioni quella che sabato scorso, 13 dicembre, ha animato il centro storico di Motta Filocastro per l’inaugurazione della V edizione di “Allestimundi! Presepi e Alberi di Natale”. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Il Tocco, ha trasformato le vie del borgo in un suggestivo itinerario artistico che rimarrà fruibile al pubblico per tutte le festività.

Fin dal pomeriggio, una partecipazione costante e calorosa, con la presenza di numerose famiglie e bambini provenienti da tutto il comprensorio, ha riempito i vicoli del paese per ammirare le opere realizzate da cittadini, scuole e associazioni. A rendere l’atmosfera suggestiva sono state le Trampoliere Farfalla, che con le loro evoluzioni scenografiche ed aeree hanno accompagnato i visitatori lungo il percorso.

La colonna sonora della serata è stata un viaggio tra le radici e la contemporaneità. Da una parte le melodie ancestrali dei suonatori di zampogne, pipite e tamburelli, giunti da diverse aree della regione a testimoniare il variegato repertorio calabrese. Tra i protagonisti che hanno rievocato le antiche novene: Totò Codispoti, Domenico Barilaro, Daniele Inzillo e Salvatore Vetrò di Sorianello, Pasquale Lorenzo di Parghelia e Salvatore Cirimelli di Limbadi, Domenico Morello e Filippo Stilo di Palizzi. Dall’altra, l’energia del coro Joyful Voices di Vibo Valentia. Vera rivelazione della serata, il coro ha riscosso un grande successo tra il pubblico, portando una ventata di freschezza e briosità grazie a un repertorio gospel capace di unire i grandi classici della tradizione e arrangiamenti moderni.

Molto apprezzato è stato il "Bosco Incantato", una suggestiva scenografia natalizia tra alberi e renne luminose dove un Babbo Natale d’eccezione ha accolto i più piccoli non solo per una foto, ma incantandoli con la narrazione di storie affascinanti, stimolando l'ascolto e la fantasia. Sul fronte gastronomico, i visitatori hanno potuto gustare i sapori del territorio, con un elogio particolare al gusto autentico della tradizione: zippuli e curuji calde sono state preparate secondo l'antica ricetta dalle mani sapienti della comunità mottese. Apprezzate anche le eccellenze proposte da Cafè 2.1, Frantoio Mafrica e Cantine Lacquaniti, partner e sponsor della serata.

Si conferma l'alto profilo della Commissione tecnica chiamata a valutare le opere. L’associazione ha affidato il compito di cogliere l'estetica e il messaggio delle installazioni a una giuria qualificata presieduta da don Piero Furci (vicario generale della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea) e composta da personalità di spicco del mondo culturale: Anna Murmura (presidente Archeoclub Vibo Valentia), Domenica Galluso (vice direttrice Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria), Flora Giancotti (capo gruppo FAI Giovani Vibo Valentia) e l’artista Gregorio Procopio.

Al di là della competizione artistica, "Allestimundi" si è confermato un potente catalizzatore di coesione sociale. Il progetto è riuscito nel suo intento principale: utilizzare il pretesto del decoro urbano per ritrovare il senso di comunità. Il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni, delle scuole e delle associazioni nella creazione degli addobbi si è tradotto in una concreta educazione alla cura del bene comune e al rispetto degli spazi pubblici. Un processo virtuoso che, incentivando la manualità e la creatività, ha favorito lo scambio di competenze tra generazioni e promosso la cultura del riciclo e della sostenibilità. I veri protagonisti di questa festa restano dunque i cittadini che, lavorando con cura per abbellire il proprio scorcio di strada, hanno donato nuova luce al borgo.

Dall’associazione organizzatrice il grazie all'amministrazione comunale di Limbadi per aver concesso il patrocinio e cofinanziato l’iniziativa, riconoscendone il valore sociale e culturale. Un ringraziamento sincero va inoltre al parroco don Michele Arena e all'istituto religioso delle Suore Missionarie Francescane del Verbo Incarnato per la preziosa collaborazione e la vicinanza dimostrata. Oltre che agli sponsor Elcab em acelleria Saverio Galasso. L’itinerario dei Presepi e degli Alberi rimarrà allestito e visitabile liberamente, giorno e sera, fino a martedì 6 gennaio 2026. La cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà lo stesso giorno, subito dopo la Santa Messa delle ore 17:00.