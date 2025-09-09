L’11enne di Mileto ha superato le selezioni nazionali tenendo alto il nome della Calabria nella finalissima svoltasi a Senigallia, nelle Marche

La vibonese Beatrice Lico tra i 24 finalisti dell’edizione 2025 de “Il Cantagiro”. La brava 11enne di Mileto si era guadagnata l’accesso alla fase conclusiva della prestigiosa rassegna nazionale dopo aver superato le selezioni svoltesi a Senigallia, nelle Marche. L’evento, nei giorni scorsi, aveva visto la partecipazione di 40 giovani artisti provenienti da tutta Italia, pronti a giocarsi la partecipazione ad un concorso canoro giunto alla sua 62esima edizione e che, nell’arco di questo tempo, ha segnato la storia della musica italiana. Nell’occasione la piccola Beatrice si era distinta per il talento innato e per la forte e presenza scenica, caratteristiche che le hanno permesso di guadagnarsi l’accesso alla successiva finale, tenutasi nelle scorse ore sempre a Senigallia. Anche su questo palco la giovane cantante di Mileto ha rappresentato con orgoglio il Vibonese e l’intera Calabria, riuscendo a tenere alto il nome della propria terra natia.

Beatrice Lico studia attualmente canto presso il Cantiere musicale internazionale, scuola di alta formazione sorta anni fa nella stessa cittadina normanna su input del noto maestro di pianoforte Roberto Giordano. È seguita nel suo percorso di studi dalla soprano Caterina Francese, che l’ha accompagnata anche in questa avventura nelle Marche. In occasione della finalissima di Senigallia il patron de “Il Cantagiro”, Enzo De Carlo, ha voluto sottolineare come da questo concorso siano negli anni emersi alcuni dei più grandi nomi della musica italiana. Tra questi, i vari Gianni Morandi, Nada, Mia Martini, Lucio Dalla, Massimo Ranieri, i Ricchi e Poveri e Rino Gaetano. La speranza è che tutto questo funga da buon auspicio anche per la giovanissima cantante vibonese, che in ogni caso ha incamerato nella città marchigiana una bellissima esperienza che gli servirà anche per gli anni a venire.