Il taglio del nastro si terrà il 29 settembre. I promotori: «L’obiettivo è quello di unire tutti i cuori rossoneri e condividere insieme i grandi momenti passati e futuri della nostra squadra»
Nasce a Vibo Valentia, nella frazione Vena Superiore in Piazza Chiesa, il Club ufficiale del Milan, riconosciuto dalla società A.C. Milan. Un percorso costruito da diverso tempo e oggi divenuto realtà.
«Lo scopo fondamentale del club, dedicato al giocatore Ricardo Kakà, – si legge in una nota stampa - è quello di unire tutti i cuori rossoneri e condividere insieme i grandi momenti passati e futuri della Ac Milan.
Inoltre – si fa rilevare - vogliamo condividere lo sport nel sociale, organizzando una serie di eventi per far comprendere, al di fuori del colore della squadra, che lo sport è amore e vita».
Un pensiero speciale viene rivolto ai popoli dilaniati dai conflitti e in particolare a «bambini, anziani, che da qualche anno ad oggi, soffrono gli orrori di una guerra che non porterà né vinti e né vincitori. Dedichiamo a loro questa nuova avventura con la speranza possa al più presto cessare». L’inaugurazione si terrà il 29 settembre alle ore 19.00.