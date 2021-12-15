Domenica scorsa l'accensione delle luminarie, nei prossimi giorni musica ed eventi anche per i più piccoli. Nella frazione Calimera la prima edizione del presepe in legno

di Marco Galati



È stato reso noto nei giorni scorsi il cartellone di eventi natalizi allestito dall’Associazione culturale Vivi San Calogero. A darne notizia il presidente del sodalizio Salvatore Manco.

Domenica scorsa, dopo diversi rinvii per maltempo, è andato in scena la prima manifestazione prevista, con la cerimonia di accensione delle luminarie in piazza don Gaetano Catanoso, accompagnata da uno spettacolo musicale e coreografico.

Nel corso della serata, come omaggio al sommo poeta Dante Alighieri, nella ricorrenza dei 700anni dalla morte, sono stati letti i versi finali dell’Inferno, laddove compare la celebre frase “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Un modo originale, con lo sguardo all’attualità, per rivolgere un augurio collettivo di un nuovo cammino di luce e di speranza dopo le tenebre – non ancora lasciate alla spalle – del Covid.



Altri eventi previsti nel cartellone sono: per domenica 19 dicembre la degustazione di dolci della tradizione con ospiti gli zampognari; giovedì 23 dicembre la scoperta del villaggio di Babbo Natale; mentre giovedì 30 dicembre si assisterà a un concerto di musica sotto le stelle con l’esibizione di artisti locali.

Tutti i fine settimana, inoltre, fino al 2 gennaio si terrà il mercatino natalizio, sempre in piazza Catanoso. [Continua in basso]

Da segnalare, infine, l’iniziativa proposta dalla comunità di Calimera con la prima edizione del presepe in legno sagomato. Una rappresentazione che ripercorre i momenti più significativi della natività di Gesù bambino. L’allestimento si trova in località castello ed è visitabile tutti i giorni senza limiti di orario.