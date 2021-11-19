In sinergia con l’Enpa, inoltre, i dem lanciano una raccolta di cibo, cucce, coperte, antiparassitari da destinare ai randagi del territorio e quelli custoditi nei canili

Con l’arrivo del Natale si moltiplicano le iniziative di solidarietà rivolte alle famiglie in difficoltà economica. Gesti di generosità, anche piccoli, per contribuire – ciascuno in base alle proprie possibilità- ad allietare le festività e strappare un sorriso soprattutto ai più piccoli. Con questo spirito, il Partito democratico di Vibo Valentia ha organizzato una raccolta di giocattoli e vestiti per bambini (anche usati) che verranno regalati alle famiglie meno abbienti.

Raccolta cibo e cucce per i randagi

Un pensiero speciale viene anche rivolto agli amici a quattro zampe. Infatti in collaborazione con Enpa, sezione provinciale di Vibo valentia verranno raccolti anche cibo, cucce, coperte, antiparassitari e farmaci da destinare ai cani e ai gatti randagi e a quelli custoditi nei canili della Provincia. Un modo per tendere la mano anche ai volontari che quotidianamente operano in un contesto difficile, dove non mancano episodi di violenza nei confronti degli animali.



Chi interessato ad aderire all’iniziativa potrà rivolgersi presso la sede del Partito democratico (sita in via Argentaria) ogni giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00.