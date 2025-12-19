Con l'arrivo del Natale ritorna a Jonadi il Presepe vivente , tradizionale appuntamento giunto ormai alla sua XXVII edizione . L'iniziativa, espressione autentica dell'identità culturale e delle tradizioni del territorio, viene promossa dalla locale Pro Loco con il patrocinio del Comune . Alla buona contribuirà riuscirà anche quest'anno l'intera comunità di Jonadi , che con passione, dedizione e impegno si prodiga da tempo per custodire quel filo sottile che lega il presente alla memoria . L'appuntamento è per lunedì 26 dicembre, a partire dalle ore 17 . La conclusione è prevista alle ore 21 . Nell'occasione il suggestivo borgo antico diventerà una sorta di luogo sospeso nel tempo , dove a farla da padroni saranno luci, voci e antichi mestieri, che permetteranno ai visitatori di immergersi nella magia del Natale , attraversando le scene e intrecciando gli sguardi dei figuranti, fino a sentirsi parte viva del racconto . «Il nostro desiderio - afferma il direttore artistico Maria Gentile - è trasformare ogni edizione in un'esperienza capace di lasciare un segno . Vogliamo raccontare la bellezza della nostra tradizione attraverso nuovi elementi scenici e dettagli curati con amore, offrendo a chi partecipa non solo uno spettacolo, ma un viaggio dell'anima tra storia, spiritualità e comunità». «Si partirà dalle aree patrizie e dai matrimoni ebraici, fino a raggiungere le aree contadine - spiega invece il presidente della Pro Loco, Domenico Bertuccio - facendo sì che ogni scorcio del borgo diventi parola e ogni scena memoria viva. Attraverso questa rievocazione non raccontiamo soltanto il passato, ma lo rendiamo presente e condiviso . È grazie all'impegno dei figuranti, dei soci e dei volontari se il Presepe Vivente continua a essere il cuore pulsante di Jonadi. Al riguardo desidero ringraziare sinceramente anche il Comune, per la costante vicinanza e il prezioso supporto organizzativo». Al termine del percorso in via Regina Elena i visitatori potranno usufruire di ulteriori spazi dedicati alla condivisione, alla creatività e alla magia del Natale. Ad accoglierli ci penseranno, nello specifico, la locale scuola primaria di Jonadi, con un'esposizione dei l avoretti realizzati dagli alunni , e l'associazione “ L'Albero della Vita” di Filandari , che a sua volta allestirà la Casa di Babbo Natale , spazio pensato per regalare ai più piccoli un momento di gioia e stupore , tra luci, sorrisi e atmosfera fiabesca. L'ingresso al Presepe vivente sarà contingentato . Dagli organizzatori l'invito finale al pubblico a parcheggiare nelle piazze Italia e Josemaría Escrivà e a non affollare gli ingressi all'apertura.