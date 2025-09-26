Dal mese di ottobre prenderà ufficialmente il via il nuovo servizio di assistenza domiciliare dell’Ambito territoriale sociale numero 1 di Vibo Valentia, con l’attivazione di 35 interventi dedicati a cittadini e famiglie che necessitano di supporto a casa.

Il Comune di Vibo Valentia, capofila dell’iniziativa, ha garantito – è scritto in una nota – «con impegno e rapidità la partenza del servizio, assicurando così la continuità di un aiuto fondamentale per le persone più fragili e per le loro famiglie. A rendere possibile l'attivazione sono stati anche gli Enti del Terzo Settore accreditati, partner preziosi nella gestione degli interventi e nell’offerta di assistenza qualificata sul territorio».

«Con l’avvio del servizio di assistenza domiciliare – sottolinea l’assessore Lorenza Scrugli – diamo continuità a una misura essenziale per la nostra comunità. I servizi sociali hanno lavorato con efficienza per garantire un sostegno prezioso senza interruzioni».

«Grazie a questo nuovo avvio – conclude la nota diffusa dall’amministrazione comunale –, 35 utenti potranno contare su assistenza personalizzata direttamente nelle proprie abitazioni, a conferma dell’attenzione costante dell’Ambito sociale verso i bisogni concreti del territorio».