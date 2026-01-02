Il finanziamento è stato deliberato dal Senato. La società ringrazia Vito Pitaro: «Gli abbiamo mostrato la struttura preda delle rigide temperature e si è subito attivato». Ecco gli interventi previsti
Feste natalizie all’insegna della soddisfazione per la Volley Club Nicotera, storica associazione sportiva del territorio vibonese guidata dal presidente Francesco Stilo e attiva da quasi vent’anni nel settore della pallavolo. È arrivata infatti la notizia dello stanziamento di 100mila euro destinati ai lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport “Oasi della Gioventù”, situato nella frazione Badia e attualmente gestito dalla società nicoterese.
Il finanziamento è stato deliberato dal Senato della Repubblica attraverso l’Ordine del giorno accolto n. G/1689/140/5 al DDL n. 1689 e rientra tra le risorse previste per interventi in ambito sportivo e infrastrutturale a favore degli enti locali. Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di un sistema di riscaldamento a ventilconvettori, l’installazione dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria e la sistemazione parziale del piazzale di accesso all’area sportiva.
Determinante per il raggiungimento del risultato, spiegano dalla società sportiva, è stato «l’intervento dell’onorevole Vito Pitaro, a seguito dell'interlocuzione con la dirigenza della Volley Club Nicotera». Il consigliere regionale vibonese reso edotto della situazione in cui versa il campo nicoterese, «sottoposto a temperature rigide durante tutta la stagione invernale, con forte dispendio di risorse economiche da parte della società per combattere il freddo - senza comunque risolvere del tutto il problema -, ha da subito sposato la causa, portando l’istanza presso le sedi opportune e attivando le procedure necessarie all’ottenimento delle risorse necessarie al superamento delle prime criticità».
«Siamo orgogliosi di questo straordinario risultato, che premia l’impegno e la visione della nostra squadra. Il finanziamento ottenuto rappresenta non solo un traguardo, ma un punto di partenza per rafforzare il legame tra sport, giovani e inclusione», ha dichiarato il presidente Francesco Stilo in una nota ufficiale.
L’obiettivo della società sportiva, si legge ancora nel comunicato, è quello di avvicinare i giovani al mondo dello sport, allontanandoli dalle strade e rendendoli parte attiva della società civile di domani, offrendo al contempo spazi adeguati e funzionali alla pratica della pallavolo, disciplina che fino a pochi anni fa non disponeva di strutture idonee sul territorio.
«Questo progetto – ha aggiunto Stilo – rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la pratica sportiva, fondamentale per la crescita psico-fisica dei ragazzi e per lo sviluppo socio-culturale della città. La rapidità con cui è stato disposto il finanziamento ne sottolinea l’importanza. Nicotera merita spazi adeguati dove lo sport possa essere vissuto come strumento di inclusione, educazione e benessere».
Un intervento che consentirà dunque di restituire alla comunità un impianto più efficiente e accogliente, rafforzando il ruolo dello sport come motore di aggregazione e crescita sociale.