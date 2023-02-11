L'installazione è stata pensata dai volontari comunali in collaborazione con l'assessorato al Turismo. Ad attendere le coppie anche i "lampioni innamorati" e i punti panoramici più belli in cui scambiarsi un bacio

Dopo la Via del vischio e il vicolo degli ombrelli, a Nicotera arriva una nuova installazione che stavolta è tutta dedicata agli innamorati. Si tratta della “Via dell’Amore”, concepita in occasione di San Valentino e che anche dopo questa ricorrenza resterà visitabile tutto l’anno. L’idea è nata dal gruppo di volontari comunali che si sono anche occupati della realizzazione, in collaborazione con l’assessorato al Turismo del Comune di Nicotera. La suggestiva via Bruno Vinci, in pieno centro storico, è stata così riempita di cuori, grandi e piccoli, che riportano frasi d’amore e versi di alcune delle più belle canzoni italiane dedicate agli innamorati. [Continua in basso]

Dall’11 febbraio – per consentire l’installazione – e fino al 10 marzo è stata disposta l’interdizione alla circolazione e alla sosta dei veicoli su via Bruno Vinci, in modo da consentire il libero accesso pedonale alla “Via dell’Amore”. Soddisfatto l’assessore al Turismo Roberto Massara, che sottolinea la sinergia tra amministrazione e volontari comunali: «Cresce giorno per giorno e tutto questo va a vantaggio della città di Nicotera. In cantiere abbiamo molte idee per far conoscere sempre di più il nostro splendido borgo. Per il momento invitiamo tutti gli innamorati a venire a farci visita».

E sì, perché Nicotera sembra quasi volersi candidare a diventare una piccola capitale dell’amore: ad attendere le coppie infatti non ci sarà solo la via a loro dedicata. Ci sono pure i lampioni innamorati, installati l’anno scorso proprio in occasione di San Valentino lungo il viale dietro il Castello Ruffo. E ancora, i cartelli con la scritta “Kiss here” che invitano a scambiarsi un bacio davanti ad alcuni dei panorami più belli che il territorio nicoterese offre: quelli da Porta Palmentieri, dal lungomare di Nicotera Marina, dagli affacci di Madonna della Scala e della piazza di Comerconi.

