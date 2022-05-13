Tutti gli articoli di Società
A Nicotera si punta a migliorare alcune aree del paese. Il Comune gode del prezioso supporto dei volontari, notoriamente attivi per la riqualificazione di molte zone e strutture. Attualmente, il gruppo si sta occupando dei lavori di pulizia della scalinata situata davanti a Palazzo Convento. L’amministrazione comunale riferisce che: «Si tratta di piccoli interventi che tendono a migliorare, sempre di più, le condizioni della nostra città. Sempre al servizio della comunità Nicoterese». Un vero insegnamento che dimostra quanto poco basti per amare il paese in cui si vive.