Dal 22 giugno la sede cittadina riapre dopo gli interventi di ammodernamento. Nuovi arredi, corsia per ipovedenti, illuminazione a basso consumo e banco ribassato accompagneranno certificati anagrafici, pratiche Inps e richieste per il passaporto

L’ufficio postale di Nicotera riapre lunedì 22 giugno dopo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento realizzati nella sede di corso Umberto I, 40. Lo sportello torna operativo nella nuova configurazione legata al progetto "Polis", con spazi rinnovati e l’attivazione dei principali servizi della pubblica amministrazione accanto alle attività postali tradizionali.

L’intervento rientra nell’iniziativa con cui Poste Italiane punta a «promuovere la coesione economica, sociale e territoriale» nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti, rafforzando la presenza dei servizi nei centri più piccoli.

Spazi rinnovati e accessibilità

La sede nicoterese è stata completamente rinnovata. La sala destinata ai clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori, mentre gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e con una nuova illuminazione a basso consumo energetico.

Tra gli interventi realizzati figurano anche una corsia per ipovedenti e uno sportello ribassato, pensato per consentire l’accesso più agevole ai servizi della pubblica amministrazione e ai tradizionali prodotti di Poste Italiane.

Certificati, pratiche Inps e passaporti

La novità più rilevante riguarda l’ampliamento delle prestazioni disponibili allo sportello. Nell’ufficio postale di Nicotera sarà possibile ottenere i certificati anagrafici e accedere ad alcuni servizi Inps, come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello "Obis M".

Attraverso la convenzione firmata da Poste Italiane con il ministero dell’Interno e il ministero delle Imprese e del made in Italy, i cittadini potranno inoltre richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello. La procedura consente di evitare il passaggio in questura e prevede anche la possibilità di ricevere il documento a domicilio.

Poste Italiane richiama il valore della «capillarità» della propria rete e colloca la riapertura della sede nicoterese nel percorso di rafforzamento dei presidi nei territori, soprattutto nei comuni più piccoli.

Gli orari di apertura

L’ufficio postale di Nicotera resterà a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35.